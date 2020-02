Ainda se lembra do fantástico Opel Calibra?

Apresentado no Salão de Frankfurt de 1989, o Opel Calibra chegou para "travar" o crescimento dos coupés nipónicos na Europa, como o Toyota Celica ou o Honda Prelude, e assentou numa receita de sucesso que a fabricante germânica já tinha usado antes: a partilha de componentes com outros modelos da marca.

Assim como o Opel Manta tinha sido baseado no Ascona e o Opel GT tinha vários componentes em comum com o Kadett, também o Calibra usou componentes de outros modelos, com a Opel a guardar o dinheiro que aí poupou para se centrar na estética.

A plataforma e a suspensão foram "roubadas" à primeira geração do Opel Vectra e o motor de 2.0 litros tinha sido desenvolvido para o Kadett. Estes dois modelos ainda forneceram o sistema de tracção integral e duas caixas de velocidades: manual de cinco relações ou automática de quatro.

Esculpido pelo vento, o Calibra apresentava uma silhueta muito aerodinâmica, onde se destacava a dianteira muito baixa e as formas mais arredondadas. O design do Calibra não deixava ninguém indiferente, mas o interior estava longe de impressionar. O facto de este modelo usar componentes de outros Opel fez com que o habitáculo fosse muito idêntico ao do Vectra, mas nem isso o tornou menos especial. E a culpa era do que estava debaixo do capot…

O Calibra tinha motorizações para todos os gostos, desde um 2.0 litros com 8 válvulas e 117 cv até um 2.0 com 16 válvulas e 152 cv. Mas para alegria de todos os amantes de automóveis a Opel acabaria por lançar mais tarde duas versões: Turbo e V6.

A versão turbo contava com um sistema de tracção dianteira e uma caixa manual de seis velocidades e tinha 204 cv de potência, o suficiente para levar este desportivo germânico aos 100 km/h em apenas 9,3 segundos. Já a versão de motor V6 (com 2.5 litros) disponibilizava 170 cv de potência.

A Opel nunca viu o Calibra como um possível "best-seller", mas as vendas superaram todas as expectativas. O plano da marca germânica previa uma produção de apenas 20 mil unidades para o primeiro ano de mercado, mas tiveram de ser produzidos 60 mil automóveis, tal a quantidade de pedidos.

Mas há mais, é que no total o Calibra somou um total de 238.647 unidades. Em Portugal foram vendidas 262 unidades, sendo que grande parte delas já não se encontra no estado original, tal era a facilidade em "arrancar" mais potência deste modelo e dar-lhe uma imagem ainda mais agressiva.

Mas falar do Calibra também obriga a falar na competição, já que este modelo da Opel ainda competiu nos campeonatos do DTM e do ITC, onde se sagrou campeão em 1996.