A festejar 75 anos sobre a sua fundação, a Seat aponta a numa nova era com a renovação de dois dos seus modelos mais populares de sempre.

Ainda não é o fim da carreira: Seat Ibiza e Seat Arona de novo retocados

Em boa hora o fez, já que as actualizações imprimidas no Ibiza e no Arona celebram não apenas a herança da marca mas também reforçam o compromisso com a mobilidade acessível numa relação preço-qualidade atraente.

Os modelos agora renovados têm chegada prevista aos concessionários nacionais no primeiro trimestre do próximo ano, acompanhados dos respectivos valores de venda.

Evolução estética subtil…

Comece-se então pelo Seat Ibiza, que assume nesta quinta geração lançada em 2017 uma segunda renovação mais subtil para prolongar o seu ciclo de vida.

As evoluções estéticas mais sensíveis estão nos faróis Full LED a emoldurarem a grade hexagonal redesenhada com uma nova malha em forma de diamante, sem esquecer os farolins LED e a renovação dos pára-choques.

Já o Arona também lançado há oito anos viu a área frontal redesenhada, com a grelha num pára-choques estilisticamente mais suave e os faróis a assumirem uma nova assinatura luminosa Full LED.

O acabamento FR dá ao hatchback e ao SUV um toque ainda mais desportivo com os elementos em preto na grelha inferior, assim como no difusor e nos retrovisores laterais.

As novas opções cromáticas para as carroçarias também lhes dão uma personalidade muito própria, reforçadas pelas novas jantes de 15 a 18 polegadas.

.. com mais tecnologia embarcada…

O habitáculo em ambas as propostas mantém-se praticamente inalterado face à renovação anterior mas os materiais e os acabamentos são mais refinados, com a substituição dos plásticos rígidos por revestimentos macios ao toque.

Ao centro do tabliê está o ecrã para o infoentrenimento, com diagonais de 8,25 ou 9,2 polegadas conforme a variante, mas com ligação Android Auto e Apple CarPlay sem fios de série em todas as versões.

Quanto à tecnologia embarcada, pode contar-se com funcionalidades digitais melhoradas, sem esquecer o novo sistema Seat Sound de 300 watts, e o carregador para telemóveis de 15 watts por indução.

O que permanece inalterado é o óptimo equilíbrio entre tamanho, espaço interno e capacidade do porta-bagagens com os 355 litros no Ibiza, a crescerem para 400 litros no Arona.

E, para quem faz da vida ao volante um divertimento, não ficará desiludido com o conforto a bordo, principalmente se for sentado nos bancos desportivos da versão FR.

… e com motores mais eficientes

A apoiar a renovada dinâmica dos Seat Ibiza e Seat Arona estão motores a gasolina mais eficientes mas sem qualquer tipo de hibridização.

A gama do hatchback arranca com o bloco atmosférico 1.0 MPI de três cilindros com 80 cv e 93 Nm, alinhado com uma caixa manual de cinco relações.

Já devidamente emparelhados para ambos estão os tricilíndricos 1.0 TSI de 95 (175 Nm) e 115 cv (200 Nm), com a versão menos potente a combinar uma transmissão manual de cinco velocidades.

A segunda dispõe de caixas manuais de seis relações ou automática DSG de sete velocidades, sendo esta última transmissão de série no bloco 1.5 TSI de quatro cilindros com 150 cv e 250 Nm.

Assumido é a Seat não deixar cair o Ibiza e o Arona no esquecimento, mesmo se as evoluções estética e mecânica se mantêm tímidas em relação aos concorrentes mais directos.

Essa ideia é contrariada a bordo pela maior qualidade dos acabamentos e pelo reforço da tecnologia embarcada sem uma penalização demasiado visível os preços.

Preços esses que só deverão ser conhecidos no início do próximo ano quando abrirem as encomendas para os dois modelos.

