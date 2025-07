Ainda mais radical: Toyota GR Yaris já é Aero Performance

O Festival de Velocidade de Goodwood que arranca a 10 de Julho será o palco privilegiado para a Toyota celebrar os sucessos da Gazoo Racing no Mundial de Ralis e no Campeonato do Mundo de Rali-Raid.

Em destaque irá estar o GR Yaris Rally1, que tem dominado a época em curso do WRC, ao lado do GR Yaris Rally2 e da GR DKR Hilux Evo, candidata à vitória no W2RC.

O futuro no Mundial de Resistência será representado pelo novo GR LH2 Racing Concept movido a hidrogénio líquido, que foi revelado nas últimas 24 Horas de Le Mans, tendo o projecto como base o actual hiper híbrido GR010 com motor de combustão a hidrogénio.

O espaço da Toyota contará ainda com o protótipo da pick-up Hilux a pilha de combustível de hidrogénio, com o lendário Celica a regressar ao evento sob a forma do clássico ST185 para rali com tracção integral.

Variante radical

O destaque no evento, no entanto, será dado ao GR Yaris Aero Performance, uma nova variante exibida no Rali da Acrópole realizado na Grécia entre 26 e 29 de Junho, e que irá mostrar todas as potencialidades do desportivo a subir a rampa do festival.

Concebido segundo a abordagem driver first, aliado aos conhecimentos adquiridos nos testes em pista e em competição, apresenta alterações de desempenho reunidas num conjunto aerodinâmico especial que pode ser especificado opcionalmente no pocket rocket.

Além da asa traseira ajustável e do divisor frontal, comporta novas condutas de ar nos guarda-lamas dianteiros, assim como uma entrada suplementar no capô, a que soma as saídas adicionais na traseira com a remodelação da área inferior do pára-choques.

Além da melhor refrigeração do motor e dos elementos de travagem, as alterações imprimidas reforçam a força descendente à frente para uma melhor aderência ao piso e equilíbrio aerodinâmico.

Já a nova asa traseira variável contribui para um nível de condução a alta velocidade mais elevado e uma melhor estabilidade nas travagens, a que se soma uma área plana sob a carroçaria para optimizar o fluxo de ar e melhorar o desempenho aerodinâmico.

O pacote Aero Performance será proposto como opção para o Toyota GR Yaris, com as encomendas europeias a abrirem já neste Outono.

