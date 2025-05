Ainda mais feroz: Aston Martin DBX S propõe 727 cv extremos

Se os brutais 707 cv debitados pelo DBX707 parecem demasiado "fracos" para os adeptos da Aston Martin, não vale a pena esmorecer: o novo DBX S propõe 727 cv às quatro rodas.

Há mais atributos a caracterizá-lo mas esta potência assume-se como o seu principal cartão de visita: zero aos 100 km/hora em 3,3 segundos para 310 km/hora de velocidade de ponta.

Esta é também a mais recente proposta duma longa linha de desportivos de alto desempenho da construtora britânica, sendo o DB3S de 1953 o primeiro a estrear a letra S.

V8 biturbo recalibrado…

Quando o DBX chegou aos escaparates em 2019, depressa se levantaram críticas por a Aston Martin ter-se rendido aos SUV.

A aposta foi mais do que certeira já que, três anos depois, chegou à estrada o DBX707 com o V8 biturbo espremido ao máximo para conseguir 707 cv e 900 Nm.

O DBX S mantém o mesmo bloco preparado pela AMG mas agora com 727 cv passados às quatro rodas através duma caixa automática de nove relações recalibrada para o efeito; só o binário fica igual.

O super SUV beneficia das actualizações na suspensão feitas no DBX707 o ano passado mas agora com uma direcção mais responsiva, de acordo com a marca.

O raio de viragem também foi reduzido em 50 cm para os 12 metros de diâmetro, o que não deixa de ser assinalável num carro que se estica até aos 5,04 metros, com as jantes de 23 polegadas a serem de série.

A travagem é assegurada por discos carbono-cerâmicos com 420 mm de diâmetro nas rodas dianteiras, e 390 mm nas traseiras.

… com visual a condizer…

Mecânica à parte, o DBX S recebe um kit de carroçaria específico e opções em fibra de carbono para roubar 47 quilos aos 2.320 quilos que pesa na balança.

Certo é que o SUV ganha uma personalidade ainda mais vincada com um divisor próprio, assim como novas saias laterais, e pára-choque traseiro e difusor redesenhados, sempre destacados por uma linha vermelha.

Estes dois últimos elementos podem ser em fibra de carbono, assim como o tejadilho, agora sem barras, para reduzir o centro de gravidade; a montagem das duas saídas de escape duplas é agora feita na vertical.

Jantes em magnésio também são propostas como alternativa ao alumínio forjado, enquanto a grelha em policarbonato completa as opções para reduzir o peso do SUV, que mesmo assim se cifra nos 2.198 quilos.

… e interior de luxo

Todo este poder exterior prossegue a bordo com um visual inédito, patente nos estofos e revestimentos em pele e Alcantara até ao forro do tecto.

A longa lista de opcionais inclui estofos totalmente em pele, que podem ser bicolores nos bancos, e um sistema sonoro da Bowers & Wilkins, com 1.600 watts "disparados" por 23 altifalantes.

Caso o milionário comprador não fique satisfeito com o proposto, pode sempre "abastecer-se" nas personalizações únicas oferecidas pela divisão Q da Aston Martin.

As primeiras entregas do DBX S estão anunciadas para o Outono embora sem serem avançados preços… que deverão ser tão exclusivos como o super SUV.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?