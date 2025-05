Ainda o Renault 4 E-Tech Electric anda às voltas nas estradas da Ericeira onde estão a acontecer os ensaios internacionais e já a marca do losango avança com um delirante R4 Savane 4x4 Concept em Roland-Garros.

Ainda é só um protótipo: Renault 4 Savane 4x4 atira-se ao 'off-road'

A estrear ao público a 19 de Maio, este protótipo exclusivo ousa os sentidos com um visual off-road apoiado numa transmissão integral com a montagem dum segundo motor eléctrico no eixo traseiro.

A atmosfera vintage nele imprimida recupera a designação Savane estreada nos anos 50 numa variante do Renault Colorale, para em 1986 relevar o acabamento TL Savane do R4 original.

Longe de ser um exercício de estilo, aquele que anuncia a futura derivação do crossover com tracção total, terá por companhia o R5 Turbo 3E e o R5 E-Tech Electric na versão Roland-Garros, ou não fosse a construtora parceira oficial do torneio de ténis.

Um 4x4 robusto

O R4 Savane 4x4 Concept assume uma postura "fora de estrada" com o alargamento em 20 mm das vias dianteira e traseira, ao mesmo tempo que a distância ao solo é elevada em 15 mm face ao modelo original

O novo Vert Jade que pinta a carroçaria, sublinhado pelos pára-choques e pelas cavas das rodas em preto brilhante, reforça o tom aventureiro, com o tejadilho a exibir um tecido estampado, baseado em variações de pixéis, para um efeito de dissimulação.

Os batentes convencionais dos pára-choques à frente e atrás são substituídos por novas peças impressas em 3D mas capacitados para absorver pequenos.

Um logótipo 4Savane decora as laterais, enquanto na porta da bagageira é exposta a identidade do crossover como um 4x4. O conjunto é "acabado" com jantes específicas Savane de 18 polegadas com pneus UltraGrip Performance+ 225/55 da Goodyear.

O visual retrofuturista prossegue no "mobiliário" de bordo com a combinação de tecido e pele sintética em castanho nos estofos revestimentos; sobre o tabliê, apontado ao acompanhante está mais um logótipo 4Savane, mas agora retroiluminado em verde.

Será preciso esperar até 2027 para as estradas europeias acolherem o Renault 4 Savane 4x4, já o R4 E-Tech Electric entrou em velocidade de cruzeiro.

