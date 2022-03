AIE pede redução da velocidade nas auto-estradas e mais teletrabalho

A Agência Internacional de Energia (AIE) apelou, esta sexta-feira, para a redução do limite de velocidade nas auto-estradas e a promoção do teletrabalho.

O pedido daquela instituição, divulgado pela agência Lusa, visa a poupança do petróleo e seus derivados, para evitar problemas de abastecimento devido à guerra entre a Ucrânia e a Rússia.

A AIE preconiza, no conjunto das medidas que avançou, a redução em 10 km/hora, pelo menos, na velocidade máxima nas auto-estradas

Pede ainda a promoção do teletrabalho, três dias por semana sempre que possível, para poupar petróleo e evitar problemas de abastecimento.

Se as medidas forem aplicadas nos países desenvolvidos, nos próximos quatro meses, a AIE calcula uma poupança equivalente a 2,7 milhões de barris por dia.

Outros conselhos da instituição são a declaração de dias sem carros aos domingos nas cidades e tornar o transporte público mais barato.

Pede também que seja acelerada a renovação da frota automóvel para veículos eléctricos ou mais eficientes.

Dar incentivos às pessoas para andarem a pé ou de bicicleta, e estabelecer tráfego automóvel alternativo nas áreas urbanas são outras das observações.

A elas somam-se o aumento das práticas de partilha de carros e a promoção de uma condução mais eficiente dos condutores de camiões ou de entregas.

Também a maior utilização de comboios de alta velocidade e nocturnos, em vez de carros, e a proibição de viagens aéreas, quando houver alternativas, são outros conselhos.

Fatih Birol, director executivo da AIE, advertiu num comunicado que, face ao ataque da Rússia à Ucrânia, "o mundo pode enfrentar o seu maior choque de fornecimento de petróleo em décadas, com enormes implicações para as economias e as sociedades".

Daí a lógica deste plano de choque, que vem juntar-se à decisão tomada pelos Estados-membros no início deste mês de libertar 62,7 milhões de barris das suas reservas estratégicas para aliviar as tensões do mercado.

