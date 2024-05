O Jeep Avenger está imparável nas soluções motrizes que está a oferecer aos adeptos do vencedor do Carro Europeu do Ano em 2023.

Agora sim: Jeep Avenger 4xe já tem tracção total para a aventura

Depois do eléctrico e do micro híbrido com tracção dianteira, chega agora ao mercado o Avenger 4xe com tecnologia de 48 volts e tracção integral para desbravar terrenos até agora "proibidos" ao crossover.

Desiluda-se, no entanto, quem está à espera das mesmas capacidades fora do alcatrão que tem um Grand Cherokee ou um Wrangler, ou até mesmo o Compass.

Poder fora do alcatrão

O bloco turbo de 1.2 litros que equipa o Avenger 4xe "sobe" aos 136 cv, mantendo-se aliado ao propulsor eléctrico de 21 kW (29 cv) montado na caixa automática de seis relações com dupla embraiagem.

A esta solução motriz, conhecida em outros modelos das marcas da Stellantis, soma-se um segundo motor eléctrico montado no eixo traseiro com o mesmo poder do anterior.

O conjunto motriz oferece uma potência de 136 cv, com o binário disponível nas rodas traseiras a atingir 1.900 Nm, o que assegura 194 km/hora de velocidade máxima e 9,5 segundos para atingir 100 km/hora.

O principal foco está mesmo nas capacidades "todo o terreno" do crossover, com ângulos de ataque de 22º e de saída de 35º, sendo 21º para o ventral.



Já a altura ao solo subiu 13 mm, para 21 cm, o que lhe permite fazer passagens a vau em cursos de água, desde que não ultrapasse os 40 cm de profundidade.

Motricidade racional

Para a tracção atrás, foi preciso desenvolver uma nova geometria multibraços para proporcionar uma maior articulação no eixo traseiro e conseguir maior conforto em estradas com piso irregular.

Esta aptidão permite vencer inclinações até 40% em terrenos mais complexos, e até 20% quando não há aderência no eixo dianteiro, avança a insígnia americana.

O sistema "inteligente" de tracção às quatro rodas está sempre disponível quando necessário, sendo permanente até aos 30 km/hora com uma repartição de 50:50.



Acima daquela velocidades, e até aos 90 km/hora, a tracção do eixo traseiro é activada apenas quando solicitada, e, mesmo sem binário, o motor eléctrico permanece ligado às rodas posteriores.

Quando se ultrapassa os 90 km/hora, a tracção dianteira torna-se permanente e o motor eléctrico traseiro desengata-se do eixo para minimizar o consumo de combustível.

Obviamente, o sistema híbrido varia segundo o modo de condução selecionado no Selec-Terrain: Auto, Sport (com função e-Boost nas rodas traseiras), Snow e Sand & Mud.

Ainda mais robusto

Há ligeiras alterações estéticas no novo Avenger 4xe, como é perceptível nos faróis de nevoeiro redesenhados, agora ligeiramente mais altos e projectados para fora.



Dispõe ainda de barras de tejadilho e gancho de reboque traseiro, enquanto os pára-choques, pintados na cor da carroçaria, também foram reconfigurados com acabamento resistente aos riscos

A grelha inferior dianteira e o radar estão agora resguardados com protecções mais robustas, com o capô a ganhar um adesivo opcional para dar mais garra ao crossover.

As jantes de 17 polegadas em preto acolhem de série pneus M+S mas opcionalmente podem equipar pneumáticos All Terrain para pisos mais exigentes.

A renovação do habitáculo está patente nos novos bancos com materiais laváveis e mais resistente ao uso como se quer num "todo o terreno".

As encomendas para o novo Jeep Avenger 4xe abrem no Outono, com os preços a serem avançados nessa altura.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?