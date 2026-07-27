 Pesquisa
Drive-in

Agora sem piloto: Xiaomi YU7 GT bate novo recorde em Nürburgring

11:11 - 27-07-2026
 
 
Agora sem piloto: Xiaomi YU7 GT bate novo recorde em Nürburgring

A Xiaomi deixou a sua marca no circuito de Nürburgring-Nordschleife ao estabelecer em Junho o primeiro recorde para o electrizante YU7 GT.

Sem ninguém a bordo a controlar o volante, o SUV eléctrico autónomo cumpriu os 20,832 quilómetros do "inferno verde" alemão com uns emocionantes 10:29.483 minutos.

Um tempo nada desprezível se se tomar em conta os 7:34.931 minutos conseguidos semanas antes… mas com um piloto profissional a controlar todos os comandos.

Esta fantástica evolução tecnológica ficou bem evidente pela fluidez e agilidade com que negociou as curvas sem nunca sair das trajectórias ideais, e mantendo sempre uma margem de segurança.

As acelerações foram mais graduais e as travagens menos bruscas, com o ataque às curvas a serem menos agressivas do que sob condução humana; longe de ser lento, o super desportivo atingiu os 296 km/hora de velocidade máxima.

A gama automóvel da Xiaomi é ainda restrita: na China apenas está conta com a berlina SU7, que na variante Ultra pode chegar aos 1.548 cv, e este YU7 em forma de SUV, mas fica por saber quando ambos chegarão à Europa.

Texto: P.R.S.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

TEMAS:

XiaomiXiaomi YU7 GTSUVeléctrico
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
Últimas Notícias
ver mais
pub

vídeos

Surpresa: Mercedes-Benz Classe G já anda sem capota!

Surpresa: Mercedes-Benz Classe G já anda sem capota!

ABT RS3 630 passa a modo ''extremo'' com mais de 600 cv

ABT RS3 630 passa a modo ''extremo'' com mais de 600 cv

ABT RS3 630 passa a modo ''extremo'' com mais de 600 cv

ABT RS3 630 passa a modo ''extremo'' com mais de 600 cv

×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.