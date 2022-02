Agora é que é: Maserati Grecale estreia a 22 de Março

O Maserati Grecale está a rolar nas estradas e ruas das cidades italianas cada vez mais despido de camuflagem.

Com apresentação agendada para 22 de Março, o crossover já mostra como serão os faróis e a grelha do motor, assim como o pára-choques dianteiro e as respectivas entradas de ar.

"Olá. Sou o Maserati Grecale. Não te posso dizer muito mais" é uma das divertidas inscrições que decoram o modelo, entre outras frases a exaltarem as suas qualidades.

A fazer fé nos "escritos", o crossover assegura um espaço generoso para os ocupantes, e será tecnologicamente evoluído ao aceitar comandos através do assistente "inteligente".

Embora não haja muitas informações, o Grecale deverá ser construído sobre a mesma plataforma do Alfa Romeo Stelvio, com quem partilhará vários componentes.

Como avança o portal britânico Autocar, o modelo deverá ser proposto com blocos turbo a gasolina de quatro e seis cilindros com tecnologia mild hybrid de 48 volt.

Ambas as variantes deverão ser equipadas com uma transmissão automática de oito velocidades e sistema de tracção integral desenvolvida pela Alfa Romeo.

Em 2023, deverá ser lançado uma versão 100% eléctrica, embora as suas especificações técnicas se mantenham desconhecidas.

