Estreado que foi o novíssimo Audi RS 5 há duas semanas, a berlina e a carrinha Avant foram levadas a Marrocos para um primeiro ensaio em condições reais de condução nas montanhas do Atlas.

Agora é a sério: Audi RS 5 ataca curvas do Atlas... à bruta!

Uma aventura fulgurante ou não equipassem ambas as versões um evoluído V6 biturbo TFSI de 2.9 litros com 510 cv e 600 Nm, apoiado por um motor eléctrico de 130 kW (177 cv) e 460 Nm para uns combinados 639 cv e 825 Nm.

"Corridas" dos zero aos 100 km/hora em 3,6 segundos para uma velocidade de ponta limitada a 285 km/hora são o cartão de visita destes híbridos plug-in, com a bateria de 25,9 kWh a proporcionar até 84 quilómetros eléctricos.

Ainda sem preços para o nosso país nem sequer data de chegada, os dois desportivos deixaram-se filmar em pleno ataque ao asfalto, deixando de lado as palavras para melhor se ouvir a banda sonora do V6 biturbo,

Primeiro na pista…

O circuito de Marraquexe transformou-se num verdadeiro quebra-cabeças com as suas curvas apertadas, as secções de slalom e as zonas dedicadas às derrapagens, num teste focado na agilidade, precisão e desempenho.

Com o sistema de tracção integral quattro, a novidade está no diferencial traseiro electromecânico com vectorização de binário (Dynamic Torque Control) para permitir curvas ágeis e trajectórias estáveis a altas velocidades.

O binário é transferido entre as rodas traseiras com extrema rapidez e precisão para conseguir uma direcção ainda mais expedita mas sempre com máxima estabilidade e com aceleração controlada nas curvas mais apertadas.

… antes da montanha!

Depois da pista, o ensaio prosseguiu nos "trilhos" asfaltados da cordilheira do Atlas, com curvas e contracurvas ininterruptas para o bólide mostrar toda a sua versatilidade num equilíbrio feliz entre desempenho e conforto.

A suspensão desportiva RS, com amortecedores de válvula dupla inovadores, foi levada ao limite, com a visível redução dos movimentos de inclinação longitudinal e lateral para conseguir uma condução suave e controlada.

"Conduzir em Marrocos em exigentes estradas de montanha, mostra até que ponto o nosso primeiro híbrido plug-in de alto desempenho enfrenta condições reais com confiança e fiabilidade", explica o director excutivo da Audi.

Para Gernot Döllner "é disso que trata a Vanguarda da Técnica: a verdadeira inovação prova-se não num banco de ensaios mas nas estradas de todo o mundo".

