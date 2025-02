Afinal o R5 E-Tech Electric tem tecto de abrir...

Não é vulgar um carro despertar tanta emoção como é o caso do retornado Renault 5, e ainda por cima em modo 100% electrificado neste regresso muito celebrado.

O resultado para esta paixão recheada de saudade? A conquista do troféu de Carro Europeu do Ano anunciado em Janeiro no salão automóvel de Bruxelas, mesmo se dividido com o "irmão" Alpine A290.

Agora, lamentável para muitos fãs é, entre as mais de 200 configurações possíveis para personalizar a preceito o citadino eléctrico, não ser dada à escolha o famigerado tecto de abrir que o modelo original podia equipar

A razão é muito válida porque tal empreitada iria obrigar a insígnia francesa a investir mais dinheiro para alterar e reforçar a estrutura do "eléctrico" com aquele equipamento, com implicações directas no custo final do carro.

Pois não vale a pena deitar a toalha ao chão porque há quem faça esse serviço a troco de algumas centenas de euros… e não é num concessionário da Renault!

O proprietário dum R5 E-Tech Electric pagou 1.900 euros à holandesa Jordens Schuifdaken para montar um tejadilho deslizante.

O resultado final parece excepcional nas fotografias publicadas no Facebook pela empresa ou não fosse ela a representante oficial das "coberturas abertas" da Webasto na região de Nijmegen.

Resta agora saber se as qualidades de impermeabilização se manterão ao longo dos próximos anos, mesmo se o trabalho foi executado por profissionais,… e se o R5 eléctrico não perdeu a garantia por ter sido alterado!

