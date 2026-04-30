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Afinações Handling Speciale dão mais vigor ao Ferrari Purosangue

13:07 - 30-04-2026
 
 
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Afinações Handling Speciale dão mais vigor ao Ferrari Purosangue

O Purosangue pode ter um visual radical para confirmar a sua potência extrema mas, não "satisfeita" com o resultado final, a Ferrari avança com uma nova evolução mecânica para melhor personalizar o desempenho desportivo do super SUV.

Afinações Handling Speciale dão mais vigor ao Ferrari Purosangue

Definido como Handling Speciale, beneficia duma nova configuração da suspensão e da caixa automática de oito velocidades, sem esquecer uma banda sonora mais radical para tornar mais audível o V12 atmosférico de 6.5 litros com 725 cv e 716 Nm.

Percebem-se algumas mudanças estéticas por fora, limitadas a jantes específicas, protecções laterais em fibra de carbono e ponteiras de escape pretas, enquanto o habitáculo é distinguido por uma placa a identificar a configuração.

Mais "colado" à estrada

Foi para reforçar a agilidade com que ataca a estrada que a Ferrari reviu a configuração da suspensão activa para reduzir em 10% a inclinação da carroçaria, assim como a transmissão automática de dupla embraiagem.

A insígnia italiana "explica" que as trocas de marchas mais curtas e rápidas são especialmente percetíveis em comando manual quando activados os modos Race e ESC Off ao pisar o acelerador acima das 5.500 rotações por minuto.

Um toque mais personalizado do V12 atmosférico foi conseguido com o refinamento do seu som no habitáculo nos arranques e durante as acelerações.

A cavallino rampante não especificou o preço da nova configuração Handling Speciale, apenas disponível por encomenda, mas uma certeza é que não será barata num super SUV que começa nos 400 mil euros sem qualquer equipamento opcional.

Texto: P.R.S.

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