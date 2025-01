AFIA: exportações de componentes automóveis caem 17,3% em Novembro

Ainda não são os dados finais de 2024 mas já levantam preocupações: as exportações de componentes automóveis caíram 17,3% em Novembro face a igual mês do ano anterior, atingindo os 967 milhões de euros.

No acumulado até Novembro, as exportações de componentes automóveis atingiram os 10.800 milhões de euros, o que corresponde a uma diminuição de 5,9% face ao período homólogo de 2023.

A diminuição de produção nacional, que representou 14,6% no total das exportações de bens transaccionáveis naquele mês, é justificada pela retracção das encomendas, de acordo com os dados divulgados segunda-feira pela Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel (AFIA).

Espanha lidera como principal destino das exportações de componentes fabricados no nosso país, com uma quota de 28%, seguida pela Alemanha (23,7%) e França (8,3%).

Apesar da Europa permanecer como o principal mercado de destino para os componentes automóveis nacionais, concentrando 88,5% das exportações do sector, a AFIA destaca que "as vendas para este mercado registaram uma descida de 6,6% no acumulado de 2024" em relação ao mesmo período do ano transacto.

"Os dados que temos vindo a registar recentemente, acabam por ser o reflexo dos desafios enfrentados pelo sector de componentes automóveis em Portugal", sublinha o presidente da associação.

"A redução das vendas no mercado europeu, aliada às quedas registadas nos últimos meses, evidencia a necessidade de adaptação a um contexto económico global mais exigente", nota José Couto.

AAFIA destaca que, apesar da indústria "enfrentar desafios e cenários que continuam a afectar empresas e fornecedores, quer a nível nacional, quer internacional, tem encontrado formas de manter a sua competitividade mostrando-se um sector extremamente resiliente e de elevada adaptabilidade".

