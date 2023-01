A parceria tinha sido firmada em Outubro mas só esta quarta-feira foi revelada, no CES 2023 de Las Vegas, a concretização da ligação entre a Sony e a Honda.

Afeela: primeiro''eléctrico'' da Sony e Honda chega em 2026

Ainda como protótipo, mas que parece pronto a entrar na linha de montagem, o Afeela 100% eléctrico é o primeiro exemplo da nova marca que integra a Sony Honda Mobility.

As pré-reservas arrancam apenas em 2025, com os primeiros exemplares a chegarem no ano seguinte aos Estados Unidos, seguindo-se Japão e Europa.

Estradista de longo curso

Berlina com espírito coupé, mede 4,90 metros de comprimento por 1,90 de largura e 1,46 de altura, com a distância entre eixos a chegar aos três metros.

As linhas esguias e elegantes adivinham no Afeela um grande estradista com um baixo coeficiente aerodinâmico.

A dianteira muito baixa é marcada por faróis afilados, ligados por uma barra luminosa de comunicação (media bar) capaz de interagir com os peões.

Assinala-se ainda o tejadilho panorâmico a descer sobre a traseira, e os farolins ligados por uma barra luminosa, destacando-se ainda as jantes de 21 polegadas.

Mais limpo de arestas, este Afeela segue a linha estética do protótipo Vision-S, apresentado pela Sony no mesmo salão há três anos.

Quase 50 câmaras e sensores

O ambiente a bordo do Afeela é o mais tecnológico que se pode imaginar ser ou não fizesse parte da parceria uma empresa como a Sony.

Aliás, por dentro e por fora o protótipo está equipado com 45 câmaras e sensores, já a pensar na condução semi-autónoma de nível 3.

Uma enorme tela multimédia estende-se a toda a largura do tabliê, com dois visores a mostrarem as imagens captadas pelos retrovisores laterais digitais.



Atrás do volante yoke está o painel de instrumentação, seguido do ecrã multimédia a fluir para outro visor para o acompanhante.

A Sony avança que o sistema de infoentretenimento será de última geração, com a Qualcomm a responsabilizar-se pelos chips Snapdragon e a Epic Games pela interface gráfica Unreal Engine.

Sobre a consola central flutuante distingue-se um manípulo giratório enquanto do lado do condutor está um botão.

Para os ocupantes dos bancos traseiros estão dois ecrãs multimédia suportados pelos encostos dos bancos dianteiros.



Autonomia superior a 500 km?

Desconhecem-se pormenores sobre as características mecânicas; sabendo-se apenas que haverá versões com um e dois motores eléctricos.

Nem sequer é revelada a capacidade da bateria e a respectiva autonomia mas são dadas algumas pistas numa das imagens da fotogaleria.

Um olhar mais atento ao painel de instrumentos mostra uma distância de 377 quilómetros com a carga a rondar os 70%.

