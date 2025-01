Dois anos passados sobre a estreia do protótipo no salão de electrónica de consumo (CES), a Sony Honda Mobility regressa a Las Vegas para estrear o novíssimo "eléctrico" Afeela 1 nascido desta parceria.

Afeela 1 é o ''eléctrico'' de luxo da Sony/Honda… para 2026!

As reservas abriram esta semana nos Estados Unidos mas as primeiras críticas apontam já para o elevado preço com que a berlina coupé é proposta naquele país face a uma autonomia perto dos 500 quilómetros.

O acabamento Origin, que só chega em 2027, arranca nos 89.900 dólares (cerca de 86 mil euros), enquanto o topo de gama Signature chega um ano antes por 102.900 dólares (cerca de 99 mil euros).

Os preços são bem superiores aos praticados pela Tesla mas com a benesse de dar acesso "gratuito" a várias tecnologias opcionais durante três anos.

Entre as soluções propostas está a condução "inteligente", assim como uma selecção de conteúdos imersivos, complementada pelo assistente pessoal Afeela.

Quase igual ao protótipo

São mínimas as diferenças estilísticas entre este Afeela 1 estreado no CES 2025 e o protótipo levado ao salão tecnológico há dois anos pela insígnia japonesa

A berlina coupé mede 4,92 metros de comprimento por 1,90 de largura e 1,46 de altura, com os dois eixos separados por uma distância de três metros.

As linhas são esguias e elegantes, como se quer num Gran Tourer, apostando num baixo coeficiente aerodinâmico para esticar ao máximo a autonomia.

A dianteira muito baixa é marcada por faróis afilados, ligados por uma barra luminosa de comunicação (media bar) capaz de interagir com os peões.

Assinala-se ainda o tejadilho panorâmico a descer sobre a traseira, e os farolins ligados por uma barra luminosa, destacando-se ainda as jantes de 19 e de 21 polegadas segundo a versão em causa.

Tecnologias de ponta

O ambiente a bordo é tecnológico quanto baste para "mimar" ao melhor nível os ocupantes, e nem seria de esperar outra coisa face aos nomes dos parceiros envolvidos.

A enorme tela que junta a instrumentação e o infoentretenimento estende-se a toda a largura do tabliê mas é o volante yoke "roubado" ao Afeela Concept a destacar-se no posto de condução.

Na consola central distingue-se um comando giratório para um acesso mais directo aos menus multimédia enquanto atrás os ocupantes têm direito a ecrãs individuais nos encostos dos bancos dianteiros.

E, a apoiar o condutor está uma sofisticada condução semi-autónoma de nível 2, apoiada em 40 câmaras e sensores de todos os tipos, com evidente destaque para os três LiDAR na frente do tejadilho.

Autonomia até 500 km

De fora não podem ficar os dados referentes ao sistema motriz do Afeela 1: são dois motores de 180 kW (245 cv) a assegurarem uma potência combinada às quatro rodas em redor dos 360 kW (490 cv).

De fora ficam as acelerações dos zero aos 100 km/hora assim como a velocidade ponta, sabendo-se apenas que a bateria de iões de lítio de 91 kWh deverá assegurar até 500 quilómetros de autonomia.

O carregamento rápido em corrente contínua faz-se a 150 kW mas boa notícia é a parceria feita com a Tesla para aceder à sua rede de carregadores SuperCharger.

