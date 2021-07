Aeroporto de Bolonha tem novo Lamborghini 'Follow Me'

É já uma tradição no aeroporto Guglielmo Marconi ter um Lamborghini ‘Follow Me’ a conduzir os aviões que aterram até ao seu local de "estacionamento".

O construtor italiano e a aerogare de Bolonha renovaram pela sétima vez a ligação que os une até 7 de Janeiro do próximo ano.

A renovação da parceria, na semana passada, foi assinalada com a entrega de um Lamborghini Huracán EVO.

O super desportivo, equipado com um bloco V10 atmosférico de 640 cv, apresenta uma pintura especialmente concebida pelo centro de estilo da marca.

No desenho axadrezado em Arancione Matt, que é uma reminiscência dos carros que operavamm nas áreas de manobra das aeronaves há anos atrás, emerge de uma base em Verde Turbine Matt.

O exterior é completado com a inscrição Follow Me in Our Beautiful Country (Siga-me no Nosso Belo País), com a bandeira italiana bem destacada.

O conjunto é completado com luzes de advertência e sinalização no tejadilho, e com um rádio transmissor ligado à torre de controlo do aeroporto.

