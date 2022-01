Está para breve a chegada ao mercado europeu de um novo modelo que irá substituir o Nissan Micra.





Adeus Micra: Nissan substitui compacto por novo ''eléctrico''







O compacto 100% electrificado foi anunciado na última semana, na apresentação do plano estratégico Alliance 2030, do conglomerado formado pela Renault, Nissan e Mitsubishi.

Será o quarto modelo eléctrico da marca japonesa após o Leaf, o Ariya e o Townstar LCV, a que se juntam os híbridos e-Power.

As imagens do novo modelo são ainda fugidias mas dão para perceber que a silhueta do hatchback de cinco portas é relativamente convencional.

O capô é relativamente curto, e os espelhos retrovisores e os puxadores das portas são tradicionais.



A principal novidade está mesmo nos grupos ópticos ovais com tecnologia LED a fundirem-se com a carroçaria, e no emblema da Nissan iluminado.

O novo "eléctrico", que ainda não tem nome, é desenvolvido pela insígnia japonesa mas será fabricado pela Renault sobre a plataforma CMF B-EV da Alliance.

Esta plataforma permite às marcas do grupo manterem um design único para os seus respectivos produtos.

O novo modelo, que será produzido no centro industrial ElectriCity da Renault, no norte de França, irá partilhar diversos fundamentos com o futuro Renault 5 eléctrico.

Desconhecida é a data de lançamento do novo eléctrico da Nissan, embora Ashwani Gupta, responsável de operações do construtor nipónico explique que será para breve.

