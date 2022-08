Adeus KTM: Miguel Oliveira na RNF da Aprilia

Miguel Oliveira vai alinhar na RNF, equipa satélite da Aprilia, nas próximas duas épocas, depois dos quatro anos no Mundial de MotoGP pela KTM.

Foi a própria formação italiana a anunciar a contratação esta terça-feira, com o piloto português a ter como colega o espanhol Raul Fernandez, da Tech3.

Na KTM, Miguel Oliveira vai ser substituído pelo australiano Jack Miller, que se junta ao sul-africano Brad Binder na equipa de fábrica.

"A Aprilia Racing e a RNF confirmam que Miguel Oliveira e Raul Fernandez vão estar na equipa na próxima temporada", refere a equipa em comunicado.

Miguel Oliveira, de 27 anos, termina contrato no final da temporada com o construtor austríaco. Estreou-se no MotoGP em 2019 pela subsidiária Tech3, para dois anos mais tarde rumar à equipa principal de fábrica.

O piloto de Almada é o actual décimo classificado no Mundial, com 85 pontos, menos 115 do que o francês Fabio Quartararo, líder e campeão do mundo.

Conta, no currículo, com quatro vitórias na principal categoria do motociclismo de velocidade. Depois de ganhar nos circuitos de Portimão e Estíria em 2020, venceu em Barcelona em 2021, e na Indonésia na presente temporada.

O nono lugar alcançado em 2020 foi a melhor classificação que conseguiu no Mundial de MotoGP, tendo sido 14.º em 2021, e 17.º no ano de estreia.

Antes de chegar à MotoGP, Miguel Oliveira sagrou-se vice-campeão do mundo de Moto3 em 2015, e de Moto2, em 2018, em ambos os casos pela KTM.

A equipa malaia RNF Racing estreou-se em 2022 no campeonato de MotoGP, em parceria com a Yamaha, tendo, a partir do próximo ano, acordo com a Aprilia.

