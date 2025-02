Com o novo Land Cruiser quase intocável no nosso país face à "bolsa" dos portugueses, talvez não seja má ideia recuperar um dos seus vetustos antepassados de acordo com os cânones contemporâneos.

Adepto do 'restomod'? Então aprecie a nova vida deste Toyota Land Cruiser!

Pois o Projecto Troopy foi agora concretizado pela americana Legacy Overland num FJ45 australiano de 1977, com os seus inconfundíveis faróis redondos a destacarem-se na característica moldura branca do radiador.

A "reparação" restomod começou logo pela troca do motor original pelo bloco a gasolina de 4.5 litros e seis cilindros dum FJ80 de 1993.

Com 215 cv e 360 Nm, foi meticulosamente reconstruído e actualizado com um moderno sistema de injecção electrónica Holley Sniper, assim como a transmissão manual de cinco relações com caixa de transferência.

A direcção hidráulica foi reconfigurada para facilitar as manobras ao volante, enquanto a iluminação é assegura por ópticas com tecnologia LED.

A suspensão é suportada por molas e amortecedores Old Man Emu/ARB de 2,5 polegadas enquanto os travões foram "convertidos" em discos às quatro rodas para maior poder de travagem, principalmente em piso molhado.

A chapa foi recuperada com uma repintura plena para realçar o bege de origem do off-roader, bem composta pela capa de lona, e pelo jerrycan na traseira, não vá ele ficar sem combustível no meio de nenhures.

A modernidade a bordo está patente nos manómetros Dakota Digital, em total consonância com os bancos em pele envelhecida, assim como no ar condicionado automático e no sistema áudio a bordo.

E, a realçar o conjunto estão jantes em aço de 16 polegadas com tampões cromados, calçadas por pneus Mickey Thompson para o "todo o terreno".

Desconhece-se o valor desta feliz reconversão mas certamente não terá sido barata, mesmo a contar com a "oferta" do carro do doador.

