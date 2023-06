ACP Electric compara preços de postos e facilita carregamentos ''eléctricos''

Para quem tem "eléctricos" ou híbridos plug-in, há uma nova aplicação para telemóvel que simplifica a gestão das viaturas no momento de carregar a bateria.

O ACP Electric, do Automóvel Club de Portugal, permite visualizar todas as redes públicas de postos de carregamento no nosso país e em toda a Europa.

Além de toda a informação completa sobre cada um deles, também permite saber o estado das tomadas – livre, ocupado ou desligado – em tempo real.

Também faz a filtragem dos postos por potência, tipo de tomada, disponibilidade e tempos de utilização, assim como a comparação de dois postos em simultâneo.

É possível perceber os preços por kWh e o total de carregamento no tempo escolhido, assim como a quantidade de energia carregada.

Além disso, permite pagar o carregamento através da aplicação, bastando indicar se o faz por cartão de crédito, multibanco ou MBway.

Acesso a estatísticas de carregamento, custos, e gestão e arquivo de facturas são outras funcionalidades que a integram.

Aberto a todos os utilizadores, a aplicação não exige contratos prévios, nem tem custos de adesão ou de fidelização. A vantagem para quem é sócio do ACP são os 15% de desconto na tarifa de energia.

O ACP Electric está disponível para descarregamento no telemóvel através da Apple Store e Google Play.

