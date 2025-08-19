Acordo assinado: VW ID. Every1 em 2027 na Autoeuropa… com novo T-Roc a caminho!

Foi assinado esta terça-feira nas instalações da Autoeuropa o acordo entre o Governo português e a Volkswagen para a produção do novo citadino eléctrico ID. Every1.

Em paralelo foi revelado no dia anterior, nas redes sociais da insígnia germânica, o futuro Volkswagen T-Roc que também será produzido na mesma fábrica instalada em Palmela.

"O novo T-Roc e o compromisso com o ID.Every1 simbolizam muito mais do que apenas dois novos modelos", sublinhou Thomas Engel Gunther, director geral e presidente do conselho de administração da Volkswagen Autoeuropa.

"Representam a confiança do grupo Volkswagen em Portugal, representam também o apoio e a visão estratégica do Governo português e, acima de tudo, representam o trabalho notável que esta equipa aqui [em Palmela] tem feito".

A cerimónia de assinatura da declaração conjunta de intenções, que contou com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, foi precedida por uma visita à nova prensa XL e às obras da nova nave de pintura da fábrica.

O novo citadino eléctrico, anunciado em Março com um preço estimado a partir de 20.000 euros, insere-se no "ambicioso plano da Volkswagen de introduzir novos modelos até 2027", referiu a empresa na ocasião.

Com o arranque da produção prevista para meados de 2027, de acordo com a Autoeuropa, o ID. Every1 será alimentado por um motor de nova geração com 70 kW (95 cv) para uma velocidade de ponta em redor dos 130 km/hora.

Não é avançada a capacidade da bateria nem a potência máxima de carregamento DC mas a Volkswagen sempre adianta que assegurará uma autonomia mínima de 250 quilómetros.

Com espaço para quatro pessoas, e uma bagageira com 305 litros de capacidade, será o primeiro modelo do grupo alemão a integrar uma nova arquitectura de software, permitindo novas funcionalidades ao longo do ciclo de vida do carro.

VW T-Roc em modo híbrido

Novidade será a entrada em produção na Autoeuropa da segunda geração do Volkswagen T-Roc, com a estreia duma motorização 100% híbrida.

A primeira fotografia oficial do modelo, devidamente camuflado a circular já nas redes sociais da construtora alemã, mostra que não haverá uma revolução em termos de estilo, pelo menos no desenho das laterais e da traseira.

Já a área frontal deverá acompanhar a tendência estilística dos modelos mais recentes da Volkswagen, como já deixaram antever algumas imagens "piratas", a antecipar a estreia do modelo no salão automóvel de Munique em Setembro.

Só nesse evento serão desvendados todos os segredos do crossover, a começar pela própria solução motriz e pela tecnologia embarcada, prevendo-se a entrada em produção nos meses seguintes na fábrica de Palmela.

