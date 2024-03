Monovolume eléctrico dos tempos modernos, a ID.Buzz ganha uma poderosa variante GTX com a inclusão de um segundo motor.

Acha que falta potência ao VW ID.Buzz? E se for um GTX?!

Os 340 cv que passa a debitar fazem desta combi a mais potente de sempre já produzida pelo construtor alemão.

Mesmo assim, este familiar super vitaminado não tem por alvo reforçar o tom desportivo mas antes oferecer novas "habilidades" na estrada.

Potência furiosa

Os 250 kW (340 cv) de potência e mais de 500 Nm de binário que ostenta fariam supor que se trata quase de um super desportivo.

Pelo contrário, estes são os números propostos para a nova Volkswagen ID.Buzz GTX.

O sistema motriz "roubado" aos ID.4, ID.5 e ID.7 Tourer GTX compreende um motor síncrono com ímanes permanentes de 210 kW (286 cv) e 560 Nm.

Principal responsável pela tracção traseira da carrinha, à frente soma-se um motor dianteiro de 80 kW (109 cv) e 134 Nm assíncrono.

Esta solução está concebida para facilitar a ligação ou desconexão da tracção à frente segundo as necessidades de desempenho.

Não é um foguete mas…

Que ninguém espere que a ID.Buzz GTX se tenha transformado num foguetão: afinal, a velocidade máxima está limitada electronicamente nos 160 km/hora.



Menos mau é o sprint dos zero aos 100 km/hora: uns valorizados 6,5 segundos para um peso que deverá ultrapassar os 2.500 quilos da versão de 204 cv.

A sua particularidade, no entanto, reside na forma como transmite toda esta potência ao alcatrão.

Equipada com tracção integral de série, propícia a estradas encharcadas ou escorregadias, o sistema 4Motion permite rebocar até 1.800 quilos de peso.

A bateria será de 79 kWh líquidos para a versão de cinco lugares mas nenhum dado é avançado sobre a sua autonomia.

Recarregável até 175 kW em corrente contínua, a de 86 kWh líquidos que equipa a variante para sete ocupantes poderá carregada até 200 kW.

Será o suficiente para passar de dez a 80% em menos de 30 minutos, um tempo possibilitado pelo pré-condicionamento da bateria à temperatura ideal.



Estética mais refinada

Sem surpresa, para um monovolume tão poderoso, a estética teria de ser ainda mais refinada face ao visual "simpático" do modelo original.

O pára-choques dianteiro com a grelha inferior em losangos, os deflectores de ar e as luzes diurnas LED em forma de bumerangue são específicos.

O mesmo acontece com o preto brilhante na grelha, capas dos retrovisores laterais, logótipo GTX e jantes opcionais de 21 polegadas opcionais.

De série, o ID.Buzz comporta jantes de 19 polegadas e faróis de matriz LED, com a carroçaria pintada num exclusivo Cherry Red.

Este tom pode ser associado a um Mono Silver metalizado, com o catálogo desta linha a compreender mais seis cores sólidas e quatro bicromáticas.



Interior luminoso

O habitáculo prossegue este toque personalizado, bem presente no raio vertical do volante com pormenores em vermelho e o símbolo GTX em evidência.

Os estofos dos bancos, em pele sintética e microfibra têxtil, são em preto com pespontos em vermelho, com o logótipo da nova linha em relevo nos encostos.

Esta versão é também a única da gama equipada com o forro do tecto em preto, substituível pelo tejadilho panorâmico Smart Glass com opacidade ajustável.

O ecrã multimédia aumenta para 12,9 polegadas de diagonal, associado a um painel de instrumentos de 5,3 polegadas e a um visor head-up opcional.



O infoentretenimento viu modernizado os grafismos, e foi recalibrado para aumentar a sua reactividade.

A ajudar nas diversas funções do sistema está o assistente vocal IDA, que é opção, e que futuramente será associado à inteligência artificial do ChatGPT.

O Volkswagen ID.Buzz GTX estará disponível com cinco ou seis lugares na versão curta, e com sete para a variante com maior distância entre eixos.

A abertura das encomendas no mercado europeu está prevista para Junho, mesmo a tempo do Verão, mas não foram avançados quaisquer preços.

