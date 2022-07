Há pouco mais de um ano, a Cupra e a De Antonio Yachts tinham recriado o Formentor num iate de alto desempenho com 400 cv de potência.

Acelera até aos 75 km/hora em alto mar: D28 Formentor já é híbrido

Equipado com o motor derivado do bloco a gasolina de 2.5 litros que alimenta o especial VZ5, atinge uma velocidade máxima de 40 nós, equivalente a quase 75 km/hora.

Esta semana foi revelada uma evolução hibridizada da embarcação. Baptizada como D28 Formentor e-Hybrid, o sistema motriz do iate mantém a mesma potência da anterior versão.

A diferença está mesmo nos dois motores eléctricos retrácteis, cada um deles com uma "força" de 15 kW (pouco mais de 20 cv).

O modo de navegação 100% eléctrico pode ser usado em lagos ou portos onde são impostas restrições às emissões poluentes, como já acontece com os automóveis eléctricos e híbridos nas grandes cidades.

O design do De Antonio D28 Formentor e-Hybrid é em tudo igual à versão anterior, marcado pelas suas linhas rectas e realçado por vários pormenores em fibra de carbono.

A única distinção está mesmo na cor: contra o anterior Petrol Blue, o tom escolhido foi um Graphene Grey da palete de cores da Cupra, combinada com um convés em teca sintético e estofos cinzentos.

"Estamos a dar mais um passo com uma versão híbrida do D28 Formentor que será oficialmente apresentada ao público no início de 2023", explicou Antonino Labate, director global de estratégia, desenvolvimento de negócios e operações da insígnia espanhola.

