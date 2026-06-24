ACEA: venda de ''eléctricos'' na Europa acelera com concorrência chinesa

Portugal foi o país da União Europeia a crescer mais na venda de novos veículos: em Maio o nosso país registou um incremento de 6,5%, face ao mesmo mês de 2025, contra os 4% registados naquele espaço económico, e 9,8% no acumulado deste ano.

Os dados avançados terça-feira pela Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA) indicam ainda que a venda de carros 100% eléctricos foi a que mais cresceu no nosso país.

Nos primeiros cinco meses deste ano, esse crescimento chegou aos 34% face ao mesmo período de 2025, reflectido nas 27 mil novas viaturas matriculadas.

Híbridos preferidos

Os carros 100% eléctricos continuam a ganhar terreno na União Europeia face às motorizações puramente a gasolina e gasóleo, ao representarem uma em cada cinco novas matriculações.

Foram registadas 950.521 viaturas de turismo totalmente elétricas entre Janeiro e Maio, de acordo com os dados da ACEA, um aumento de 35,7% em relação ao mesmo período do ano passado.

Este forte incremento ocorre num mercado que apenas subiu 4% nos primeiros cinco meses do ano, correspondente à venda de 4,74 milhões de veículos.

O crescimento do mercado de "eléctricos" de passageiros mantém-se concentrado em três países, a representarem quase dois terços das novas matriculações, patentes nos aumentos de 75,7% na Itália, 55,4% em França e 40,9% na Alemanha.

Notável é a ascensão dos 100% híbridos, que até Maio já representam 37,8% do mercado total da UE, exemplificada nas 1.795.071 unidades matriculadas, com os puros a gasolina e gasóleo a caírem para 30,1%.

Do lado dos híbridos plug-in, os números são mais modestos para os primeiros cinco meses de 2026, ao terem sido registadas 460.217 novas matrículas para uma quota total de 9,7% do mercado.

Chineses em alta

Os subsídios governamentais de vários países da UE não são suficientes para explicar o sucesso dos carros eléctricos: a entrada de novas marcas ao mercado, com especial foco nas chinesas, têm aumentado a concorrência naquele segmento.

Segundo a ACEA, as insígnias do Império do Meio detêm uma quota global a roçar os 13%, mas já supera os 22% quando se fala nos modelos alimentados exclusivamente a bateria.

Mesmo assim, o mercado automóvel europeu global mantém o grupo Volkswagen na liderança, com 25,8% de quota de mercado, seguida a larga distância pela Stellantis (15,5%) e pelo grupo Renault (9,2%), embora em ligeira queda.

As construtoras chinesas, pelo contrário, registaram crescimentos espectaculares, como são os 465,1% da Leapmotor em Maio, com a Chery a crescer 244,1% e a BYD a atingir 136,6%, com a Geely a incrementar-se em 12,6% e a SAIC em 13,9%.

Texto: P.R.S.

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