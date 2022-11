ACAP: vendas de ligeiros sobem 2,6% até Outubro; modelos alimentados com energias alternativas são já 40%

As vendas automóveis no nosso país sofreram uma queda residual de 0,2% nos primeiros dez meses do ano quando comparado com o mesmo período do ano passado.

Até Outubro, foram vendidos 149.652 veículos ligeiros e pesados, e só no último mês essa cifra atingiu as 14.848 unidades, um crescimento de 10,6% face ao mês homólogo de 2021.

Todavia, como sublinha a Associação Automóvel de Portugal (ACAP), em comparação com o mesmo período de 2019, registou-se uma cubra de 33,7%.

Ligeiros sobem 10,6%

Em Outubro último, foram matriculados 14.848 veículos automóveis pelos representantes legais de marca a operarem em Portugal.

Foram menos 22% do que no mesmo mês de 2019 mas mais 10,6% quando comparado com Outubro do ano passado.

De Janeiro a Outubro, foram colocados 149.652 novos veículos em circulação, o que representou uma quebra de 33,7% face a 2019, mas somente de 0,2% quando comprado com o mesmo período de 2021.

Na categoria de automóveis ligeiros de passageiros, em Outubro último foram matriculados 12.560 unidades novas.

Tal valor representa menos 19,7% face ao mesmo mês de 2019 mas mais 18,8% em relação a Outubro do ano passado.



De Janeiro a Outubro de 2022, as matrículas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 126.322 unidades, o que se traduziu numa variação negativa de 33,4% em relação ao período homólogo de 2019.

Em comparação com os primeiros dez meses do ano transacto, no entanto, o mercado registou um acréscimo de 2,6%.

Assinala-se ainda que, de Janeiro a Outubro deste ano, 40,2% dos veículos ligeiros de passageiros matriculados novos são alimentados por energias alternativas.

Destacaram-se os modelos com sistemas motrizes 100% eléctricos, que representaram 10,8% desse universo, dos híbridos plug-in, com 10,1%, e dos puramente híbridos, com 16,2%.



Já o mercado de ligeiros de mercadorias registou em Outubro último uma quebra de 20,6% em relação ao período homólogo do ano passado, sendo menos 36% quando comparado com o mesmo mês de 2019.

Em termos acumulados, o mercado atingiu 18.815 unidades, o que representou um decréscimo de 39,4% face ao mesmo período de 2019, e uma queda de 17,7% em comparação com Janeiro a Outubro de 2021.

O mercado de veículos pesados de passageiros e de mercadorias registou, no último mês, a matriculação de 420 unidades.

Foram menos 12,7% em relação ao mês homólogo de 2019, e menos 15,3% quando comparado com o mesmo mês do ano passado.

De Janeiro a Outubro de 2022 as matrículas nesta categoria totalizaram 4.515 unidades, menos 6,9% relativamente aos primeiros dez meses de 2019, mas mais 11,9% face ao mesmo período do ano passado.

Leão no topo

A Peugeot mantém-se firme na liderança do mercado de ligeiros de passageiros, com 13.762 unidades vendidas desde Janeiro a Outubro.

A marca do leão é seguida pela Mercedes-Benz, com uns distantes 9.752 veículos, e pela Renault, com 9.478 exemplares.

Fora do pódio seguem-se a Toyota (8.068), BMW (7.776), Citroën (7.759), Dacia (7.580), Volkswagen (6.625), Hyundai (6.268) e Kia (5.665).

Nas marcas premium e de luxo, o mercado é liderado pela Porsche, com 577 exemplares nos primeiros dez meses de 2021, e 63 unidades vendidas só em Outubro.

Segue-se a Jaguar, com 386 veículos, com a Maserati a chegar aos 66 exemplares, seguidos da Bentley (51), Aston Martin (33), Ferrari (23) e Lamborghini (12).

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?