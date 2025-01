ACAP: vendas automóveis em 2024 sobem 5,6% com 250 mil novas matrículas

O mercado automóvel nacional cresceu 5,6% em 2024 face ao ano anterior graças ao registo de 249.269 novas matriculações.

E, no que respeita ao último Dezembro em relação ao mês homólogo de 2023, foram matriculados em 24.242 veículos automóveis, correspondente a uma subida de 16,4%.

O Dacia Sandero, com 7.760 exemplares, foi o modelo mais vendido no nosso país, seguido de muito perto pelo Peugeot 2008, com 7.520 exemplares.

Surpreendente (ou talvez não!), o terceiro lugar da tabela é ocupado por um "100% eléctrico": o Model 3 da Tesla registou 6.764 unidades.

"Eléctricos" em alta

Por categorias, Dezembro registou a matriculação de 20.182 automóveis ligeiros de passageiros novos, ou seja, mais 21,3% do que em igual mês do ano passado.

Já no apuramento anual, as matrículas neste segmento totalizaram 209.715 unidades, uma subida de 5,1% em relação ao período homólogo de 2023.

As viaturas alimentadas a energias alternativas representaram 57,3% destas vendas globais, sendo 19,9% totalmente eléctricos; em Dezembro o peso deste segmento representou mesmo 25,5% do total!

Quanto aos ligeiros de mercadorias, no último mês de 2024 verificou-se uma subida de 8,2% face ao mesmo mês de 2023, com 3.577 unidades matriculadas.

Em termos acumulados, o mercado atingiu 32.304 unidades, o que representou um aumento de 13,3% em relação ao ano passado.

No mercado de veículos pesados de passageiros e de mercadorias, em Dezembro verificou-se uma queda de 45,9% cento em relação ao mesmo mês de 2023, tendo sido comercializados 483 veículos.

No cômputo global, no ano passado as matrículas desta categoria totalizaram 7.250 unidades, uma quebra de 8,3% face a 2023.

Peugeot dominante

A Peugeot fechou 2024 na liderança dos ligeiros de turismo com uma quota de mercado de 10,1% correspondente a 21.611 unidades vendidas.

A larga distância ficou a Mercedes-Benz no segundo posto, com 16.649 automóveis, com o último lugar do pódio a ser da Dacia com 16.214 exemplares.

A tabela dos "Dez Mais" é ocupado pela Renault na quarta posição, com 15.118 unidades, seguida pela BMW (13.423), Volkswagen (11.740), Toyota (11.504), Tesla (9.760), Citroën (9.631) e Seat (7.819).

Nas marcas desportivas e de luxo, o comando do mercado mantém-se nas mãos da Porsche, com 1.346 exemplares, com a Aston Martin a registar 61 novas matriculações.

A Bentley vendeu 41 unidades, com a Maserati a acumular 33, e a Lamborghini a vender 33 exemplares, com a Ferrari a vender menos um desportivo; a Lotus matriculou seis unidades e a Rolls-Royce apenas três.

