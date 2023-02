ACAP: vendas automóveis "disparam" 43% em Janeiro mas mantêm-se abaixo da pré-pandemia

O mercado automóvel nacional cresceu 43% em Janeiro, correspondente à venda de 17.455 veículos, com a crescente normalização das cadeias de abastecimento a ter um papel decisivo para estes números.

Todavia, quando comparado com Janeiro de 2019, antes da pandemia da Covid-19, as matriculações de novas viaturas desceram 9,5%, de acordo com os dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

Por segmento, no mês passado foram matriculados 14.639 automóveis ligeiros de passageiros novos, menos 7,3% do que em 2019, mas, em comparação com o mesmo mês de 2022, progrediu 48,4%.

Robusto mantém-se o crescimento na venda de veículos ligeiros de passageiros movidos a outros tipos de energia, com um foco especial nos híbridos e nos 100% eléctricos.

Em Janeiro de 2023, 47,8% das viaturas novas estavam nesse subsegmento, com a ACAP a sublinhar que "15,4% eram eléctricos".

Uma chamada de atenção para a Tesla, que no último mês vendeu 230 unidades, correspondente a um "disparo" de 22.900%; em Janeiro de 2022 só tinha vendido um carro!

Já o mercado de ligeiros de mercadorias aumentou 15,3% face ao mesmo mês de 2022, para 2.186 unidades matriculadas, mas cedeu 25,4%, comparativamente a Janeiro de 2019.



O mercado de veículos pesados de passageiros e mercadorias teve um crescimento de 41,9% face ao mesmo período de 2022, com 630 veículos comercializados, e ganhou mais 9,4% face ao mesmo mês do ano passado.

Luta pela liderança

A Peugeot começou o novo ano na liderança que mantém há dois anos, com 1.333 viaturas novas matriculadas, apesar da ligeira descida de 2,4% em relação ao mesmo mês de 2022.



A Renault está na segunda posição, com 1.158 veículos, correspondente a um crescimento de 108,6% face a Janeiro de 2022.

Mais surpreendente é a subida da Dacia ao terceiro lugar, com 1.103 unidades, um "salto" de 118% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Já fora do pódio estão a Mercedes-Benz (1.043 veículos), BMW (1.019), Toyota (862), Citroën (798), Volkswagen (777), Opel (709), Fiat (660) e Seat (660).

O crescimento destas três últimas marcas ultrapassaram largamente os 100% (190,6%, 131,6% e 149,1%, respectivamente), só explicável pelas vendas relativamente baixas em Janeiro de 2022.



Já as marcas desportivas premium e de luxo tiveram um comportamento misto: a Porsche lidera Janeiro com 72 unidades novas matriculadas mas caiu 35,1% relativamente ao mesmo mês do ano passado.

Seguem-se a Jaguar, com 39 veículos (+18,2%), Aston Martin, com oito (+100%), Ferrari, com sete (+ 75%), Maserati, com seis (-40%), Bentley, com cinco (-58,3%) e Lamborghini, com três (+200%).

