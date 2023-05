ACAP: vendas automóveis crescem mais de 25% em Abril

O mercado automóvel nacional viu as vendas aumentarem em 25,1% em Abril face a igual mês do ano passado, com a matriculação de 18.275 viaturas ligeiras e pesadas.

Mesmo assim, esta tendência em crescendo continua a não superar as vendas do período da pré-pandemia, ao registar menos 26,1% do que em Abril de 2019.

Os números avançados esta terça-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP) indica ainda que a Dacia foi a marca mais vendida no último mês, com a Peugeot a manter a liderança do mercado.

Híbridos e eléctricos em alta

De Janeiro a Abril, 78.838 novos veículos foram colocados a circular, o que representa um aumento de 37,6% em relação ao primeiro quadrimestre de 2022 mas menos 16,8 face aos primeiros quatro meses de 2019.

Este forte aumento encontra paralelo nas vendas do último mês, ao terem sido matriculadas 18.275 viaturas, mais 25,1% quando comparado com Abril de 2022 mas menos 26,1% em relação ao mesmo mês de 2019.



Por segmento, 16.107 ligeiros de passageiros foram matriculados em Abril passado, mais 29,1% do que em igual mês de 2022.

Já de Janeiro a Abril, as novas matriculações neste segmento totalizaram 68.298 unidades, o que se traduziu numa variação positiva de 44,2% face aos primeiros quatro meses do ano passado.

Notável é o facto de 47% dos ligeiros de passageiros matriculados serem movidos a outros tipos de energia, com os totalmente eléctricos a atingirem os 15,2%, e os 100% híbridos representarem 16,5%.

Quanto aos ligeiros de mercadorias, o segmento registou em Abril um decréscimo de 5,6% face a igual mês do ano passado, correspondente à venda de 1.650 unidades.

Em termos acumulados, o mercado somou 8.301 viaturas de Janeiro a Abril, mais 1,3% do que no primeiro quadrimestre de 2022.



Quanto ao mercado de veículos pesados de passageiros e mercadorias, em Abril verificou-se um aumento de 32,8% por cento em comparação com o mesmo mês do ano passado.

Nos primeiros quatro meses do corrente ano, as matrículas desta categoria totalizaram 2.239 unidades, o que representou um aumento de 29,4% quando comparado com o mesmo período de 2022.

Porsche lidera premium

A Dacia foi a marca que mais vendeu veículos ligeiros de passageiros em Abril, com 1.589 unidades, embora no acumulado do primeiro quadrimestre de 2023 se mantenha a Peugeot na liderança, com 7.666 viaturas.

A Renault, com 5.217 viaturas, ocupa a segunda posição, seguida da Volkswagen com 4.739, com a Dacia às portas do pódio com 4.727 unidades.



A tabela dos dez mais conta ainda com a Mercedes (4.573), BMW (4.468), Toyota (3.935), Citroën (3.179), Seat (3.027) e Opel (2.895).

No campo das marcas premium e desportivas, a Porsche lidera destacada com 322 viaturas nos primeiros quatro meses deste ano, seguida da Aston Martin (21), Bentley (20), Maserati (19), Ferrari (16), Lamborghini (12) e McLaren (1).

