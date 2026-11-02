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ACAP: vendas automóveis crescem 9,9% de Janeiro a Outubro

18:43 - 02-11-2026
 
 
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Está cada vez mais próxima, mas nada fácil de lá chegar, a meta dos 300 mil veículos automóveis vendidos até ao último dia deste ano.

O relatório da Associação Automóvel de Portugal (ACAP) referente a Outubro indica que, desde Janeiro, foram colocados em circulação 241.293 viaturas novas, mais 9,9% do que em igual período de 2025.

Se se contar só com os números de Outubro, foram matriculados 20.367 veículos automóveis no nosso país, mais 2,4% do que no mesmo mês do ano passado.

Eléctricos em força

Mais notável é o peso dos 100% eléctricos nos primeiros dez meses deste ano: das 205.507 unidades vendidas (+ 9,5% face ao período homólogo de 2025), 30,3% são alimentados exclusivamente a electrões.

Os totalmente híbridos (HEV) representam 25,4%, e os híbridos plug-in (PHEV) 15,1%, com os modelos equipados apenas com motor de combustão a representarem apenas 6,8%.

Já referente apenas a Outubro, foram matriculados 16.595 ligeiros de passageiros novos, mais 2,8% do que no mês homólogo de 2025, com os 100% eléctricos a pesarem 44,9% do mercado.

Ligeiros de mercadorias em alta

O mercado de ligeiros de mercadorias registou em Outubro uma evolução positiva de 20,4% face ao mesmo mês do ano anterior, com 3.182 unidades matriculadas.

Em termos acumulados, o mercado atingiu 28.315 unidades, o que representou um aumento de 10,4% quando comparado com os primeiros dez meses de 2025.

Quanto ao mercado de veículos pesados de passageiros e de mercadorias, em Outubro verificou-se uma quebra de 46,6% em relação ao mês homólogo de 2025, com 590 unidades comercializadas.

Nos dez meses deste ano, as matrículas desta categoria totalizaram 7.471 unidades, o que representou um aumento do mercado de 19,6% relativamente ao mesmo período do ano passado.

Peugeot continua líder

A Peugeot continua sólida na liderança do mercado de ligeiros de turismo, com 17.976 unidades vendidas desde o início do ano, seguida da Mercedes-Benz (15.441) e da Dacia (13.573).

Já fora do pódio seguem-se a BMW (12.947), Volkswagen (11.911), Renault (11.541), Toyota (10.850), Citroën (9.995), Tesla (9.673) e Kia (7.082).

As marcas chinesas prosseguem a sua ascensão no mercado, com a BYD a destacar-se no 12.º lugar com 6.351 unidades, e a MG em 16.º com 5.499 exemplares novos vendidos.

Por modelos, o líder incontestado é o Peugeot 2008, com 6.236 unidades, mas seguido de muito perto pelo Tesla Model 3 (6.119), que consolida o segundo lugar "roubado" ao Peugeot 208 (5.239) em Setembro.

Texto: P.R.S.

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