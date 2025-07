ACAP: vendas automóveis crescem 4,2% até Junho; híbridos e eléctricos em alta

O mercado automóvel em Portugal cresceu 4,2% no primeiro semestre deste ano face a igual período do ano passado, correspondente a 143.012 novas matriculações segundo o mais recente relatório da Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

Para esta evolução contribuiu a subida em 6,5% dos ligeiros de passageiros, contra o recuo dos ligeiros de mercadorias na mesma percentagem, com os veículos pesados a registarem uma queda homóloga de 17,6%.

Já em relação a Junho, foram matriculados 26.356 viaturas num aumento de 7,3% em relação ao mesmo mês de 2024, sendo os ligeiros de turismo a maior fatia deste total, com as 23.184 unidades a representarem mais 14,8% face a igual período do ano passado.

A ACAP assinala que quase dois terços (65,5%) dos veículos matriculados entre Janeiro e Junho são alimentados a energias alternativas.

"Em particular, verifica-se que 20,2% dos veículos ligeiros de passageiros novos eram eléctricos", assinala a associação, indicando ainda que, no que toca ao último mês, a fasquia também foi de 20%.

Quantos às viaturas ligeiras de mercadorias, e aos veículos pesados de passageiros e de mercadorias, os dados referentes a Junho apontam, respectivamente, para quedas de 21,9% e 49,2%.

A Peugeot mantém a "fatia de leão" nas vendas acumuladas dos ligeiros de turismo no primeiro semestre deste ano, ao liderar o mercado com 13.151 unidades.

Seguem-se a Dacia, com 9.425 viaturas e a Mercedes-Benz com 9.415, seguindo-se já fora do pódio a Renault (9.294), BMW (7.438), Volkswagen (7.199), Toyota (6.549), Citroën (5.954), Kia (4.949) e Nissan (4.747).

Electrificados sobem 36,7%

No campo da eletrificação automóvel (híbridos plug-in, eléctricos e 100% híbridos), em Junho foram matriculados 12.800 ligeiros de passageiros, mais 44,3% do que no mesmo mês do ano passado.

No acumulado de Janeiro a Junho, as matrículas neste segmento totalizaram 70.783 unidades, o que se traduziu numa variação positiva de 36,7% relativamente ao período homólogo de 2024.

Especificamente, observando os veículos elétricos no sexto mês de 2025, registou-se um aumento de 21,5% quando comparado com o mesmo mês do último ano 2024, com a matriculação de 4.642 exemplares.

No primeiro semestre de 2025, verificou-se uma subida de 30,2% face ao mesmo período de 2024, tendo sido matriculadas 25.017 unidades.

A Tesla é líder nos 100% eléctricos, com 4.088 viaturas, seguida da Peugeot (2.274) e da BMW (2.257), já com a BYD na quarta posição com 2.135 exemplares.

No campo dos híbridos plug-in, é a Mercedes-Benz a ocupar o primeiro lugar, bem distanciada da BMW (2.755) e da Volkswagen (1.357), enquanto nos híbridos está a Peugeot à frente (6.336), seguida da Toyota (4.734) e da Fiat (2.496).

