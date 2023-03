ACAP: vendas automóveis crescem 30,4% em Fevereiro mas caem 16,1% face a 2019

As vendas automóveis em Fevereiro cresceram 30,4% face ao mês homólogo de 2022, mas caíram 16,1% quando comparadas com o mesmo mês de 2019, avança a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

No último mês foram matriculados 18.518 veículos novos, sendo 16.080 ligeiros de passageiros, e 2.036 ligeiros comerciais, com os veículos pesados de passageiros e mercados a chegarem às 402 unidades.

A Peugeot distancia-se na liderança do mercado de ligeiros de passageiros, com 3.576 unidades matriculadas nos dois primeiros meses deste ano, atingindo uma quota de 11,64%.

Híbridos em alta

De Janeiro a Fevereiro de 2023, foram colocados em circulação 35.973 novos veículos, correspondente a um crescimento de 36,2% face ao mesmo período do ano anterior, mas menos 13% se comparado aos dois primeiros meses de 2019.

Divididos por categoria, em Fevereiro matricularam-se 16.080 automóveis ligeiros de passageiros novos, um ganho de 38,4% face ao mês homólogo do ano passado mas menos 15,1% em relação a 2019.

Somados os dois primeiros meses deste ano, as novas matriculações de ligeiros de passageiros totalizaram 30.719 unidades.

Foi um salto de 43% face ao mesmo período do ano passado mas, face a 2019, traduziu-se numa variação negativa de 11,5%.



Notório é o aumento para 47,9% das novas matrículas para ligeiros de passageiros alimentados por energias alternativas: 15,8% desse universo são totalmente eléctricos, apenas suplantados pelos 17,1% de unidades 100% híbridas.

O mercado de ligeiros de mercadorias registou uma queda de 7,6% comparado ao mesmo mês de 2022, com 2.036 unidades matriculadas mas, face ao mesmo período de 2019, a descida chega aos 22,9%.

Em termos acumulados, o mercado atingiu 4.222 unidades, o que representou um aumento de 3% em comparação com o mesmo período de 2022, mas uma baixa de 24,2% em relação a 2019.

Quanto ao mercado de veículos pesados, que engloba passageiros e mercadorias, em Fevereiro verificou-se um crescimento de 4,4% face ao mesmo mês do ano transacto.

Todavia, as 402 viaturas matriculadas, quando comparadas com o mesmo mês de 2019, representaram uma queda de 18,8%.



De Janeiro a Fevereiro deste ano, as matrículas desta categoria totalizaram 1.032 unidades, um aumento de 24,5% quando comparado com os primeiros dois meses do ano passado, mas menos 3,6% face a 2019.

Peugeot reforça liderança

A Peugeot lidera destacada o mercado de ligeiros de passageiros, com 3.576 veículos matriculados em Janeiros e Fevereiro deste ano.

Os dois lugares mais baixos do pódio são ocupados pela Renault, com 2.398 veículos, e pela BMW, com 2.079 unidades.

Seguem-se a Mercedes-Benz (2.056), Toyota (1.919), Dacia (1.821), Volkswagen (1.666), Citroën (1.547), Opel (1.362) e Seat (1.328).

As marcas desportivas e de luxo viram também as vendas crescerem de forma assinalável na soma dos dois primeiros meses do ano.

A Porsche já soma 146 novas matriculações, seguida da Jaguar (62), Aston Martin (13), Maserati (11), Bentley (9), Ferrari (9) e Lamborghini (6).

