ACAP: venda de ''eléctricos'' sobe 44,4% desde Janeiro a Outubro

A venda de veículos electrificados no nosso país continua a registar uma taxa de crescimento muito apreciável.

Este mercado registou 47.497 veículos comercializados nos primeiros dez meses deste ano, um crescimento de 22,6% face ao mesmo período de 2021.

Só em Outubro, foram matriculadas 5.044 unidades, mais 12,4% do que no mês homólogo do ano passado.

Os dados foram avançados esta quinta-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

Híbridos em alta

Por categoria, em Outubro foram matriculados 4.907 automóveis ligeiros de passageiros eléctricos, híbridos plug-in e 100% híbridos, mais 10,3% do que no mesmo mês de 2021.

Desde Janeiro até Outubro, este mercado somou 46.843 unidades, um ganho de 21,6% comparativamente aos primeiros dez meses do ano anterior.

O segmento de veículos 100% eléctricos, com 1.400 viaturas matriculadas, teve em Outubro uma quebra de 11,2% face ao mesmo mês de 2021.



Se contabilizados os primeiros dez meses deste ano, o aumento foi de 44,4%, com 13.592 unidades comercializadas.

Os híbridos plug-in registaram 1.455 unidades matriculadas no último mês, mais 9,1% do que em Outubro do ano passado.

Contudo, os 12.737 novos veículos vendidos com esta solução motriz desde Janeiro a Outubro, representaram uma descida de 1,3% quando comparado com o mesmo período de 2021.

Já nas propostas 100% híbridas, foram matriculadas 2.052 viaturas novas no mês passado, um salto positivo de 33,5% em relação a Outubro do ano passado.

Em termos acumulados, este segmento já vendeu 20.514 unidades desde Janeiro até ao mês passado, mais 26,6% em relação ao período homólogo de 2021.

Por sua vez, o mercado de ligeiros de mercadorias eléctricos, híbridos plug-in e 100% híbridos, teve em Outubro um "disparo" de 270,3% face ao mês homólogo de 2021.



O número de unidades vendidas, no entanto, é reduzido, como comprovam os 137 veículos novos matriculados.

Já de Janeiro a Outubro, as vendas neste segmento acumulam 653 viaturas, um crescimento de 233,2% em relação ao mesmo período do ano passado.

Em Outubro, as matriculas de veículos ligeiros de mercadorias novos totalmente eléctricos cresceram 291,4% em comparação com o mesmo mês de 2021.

Contabilizados os primeiros dez meses deste ano, registou-se um crescimento de 253,9%, correspondentes a 637 unidades matriculadas.

Quanto ao mercado de veículos pesados de passageiros e de mercadorias, Outubro passado registou uma queda de 100 % face ao mesmo período de 2021.



E, em termos acumulados nos dez meses deste ano, registou-se uma queda de 75%, existindo apenas uma unidade matriculada.

Tesla na liderança

A Tesla mantém-se líder destacada no mercado de ligeiros de passageiros 100% eléctricos, com 1.654 veículos vendidos nos primeiros dez meses deste ano.

Segue-se a Peugeot, com 1.209 unidades, e a BMW a fechar o pódio, com 1.145 viaturas novas matriculadas.

Mercedes-Benz (1.101), Hyundai (811), Kia (730), Nissan (665), Citroën (663), Audi (659) e Dacia (651) fecham o Top Ten.

Quanto ao segmento dos híbridos plug-in, é a Mercedes-Benz que lidera, com 2.819 viaturas novas matriculadas entre Janeiro e Outubro.

A BMW (2.266) e a Volvo (1.570) ocupam os dois lugares mais baixos do pódio, seguidas da Peugeot (952), Volkswagen (518), Kia (462), DS (443), Jeep (417), Land Rover (365) e Citroën (341).

O segmento dos ligeiros de passageiros com motorizações 100% híbridas sofre alterações substanciais em relação às marcas mais vendidas.

A Toyota lidera, com 5.181 unidades acumuladas nos primeiros dez meses deste ano, seguida da Fiat (3.532) e da Ford (2.547).

O Top Ten é encerrado pela Nissan (1.763), Mercedes-Benz (1.415), BMW (1.324), Renault (1.142), Audi (768), Honda (590) e Hyundai (579).

