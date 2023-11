ACAP: venda de ''eléctricos'' cresce 106% de Janeiro a Outubro

Revelados os números das matriculações de Outubro e dos primeiros dez meses do ano na quinta-feira pela Associação Automóvel de Portugal, é a vez de sentir o pulso à venda de veículos electrificados no nosso país.

Segundo os dados avançados sexta-feira pela instituição, de Janeiro até ao mês passado, as novas matrículas de 28.372 ligeiros de passageiros 100% eléctricos corresponderam a um crescimento de 106,3%.

Já o acumulado das matriculações de ligeiros de passageiros eléctricos, híbridos plug-in e totalmente híbridos totalizaram 74.912 unidades, traduzindo-se numa variação positiva de 59% face ao mesmo período de 2022.

Só no último mês foram matriculados 6.950 viaturas com aquelas motorizações, ou seja, mais 40,7% do que em Outubro do ano passado.

Já o segmento 100% eléctrico de ligeiros de passageiros teve um aumento de 91,9% no último mês face a igual período de 2022, correspondente à matriculação de 2.717 unidades.

Mercadorias em alta

O mercado de ligeiros de mercadorias eléctricos, híbridos plug-in e 100% híbridos registou em Outubro um crescimento de 67,8% em relação a Outubro do ano passado, com 240 unidades matriculadas.



No acumulado dos primeiros dez meses deste ano atingiu 2.023 unidades, um crescimento de 201% em comparação com o mesmo período de 2022.

Quanto aos puros eléctricos, em Outubro verificou-se um aumento de 66,4% nas novas matrículas (238) em comparação com o mesmo mês de 2022.

No global de Janeiro a Outubro houve um crescimento de 207,3% face ao mesmo período do ano anterior, com 2.013 novas matriculações.



Quanto ao mercado de veículos pesados de passageiros e de mercadorias, o último mês ficou marcado por uma queda de 15,4% comparativamente a Outubro de 2022, com apenas 11 "eléctricos" novos.

Em termos acumulados, nos dez meses de 2023 registou-se um crescimento de 304,9% face ao mesmo período do ano anterior, tendo sido matriculados 247 veículos.

Tesla destacada

No segmento 100% eléctrico de ligeiros de passageiros, a Tesla continua a ser a líder incontestada, com 6.381 novas unidades desde o início do ano, mas apenas com 256 viaturas matriculadas em Outubro.



A marca de Elon Musk é seguida à distância pela BMW (2.569), Peugeot (2.179), Volkswagen (2.096) e Mercedes-Benz (1.895).

Nos híbridos plug-in, é a Mercedes-Benz a liderar, com 4.530 unidades, com a BMW a pouca distância (4.326), seguindo-se a Volvo (2.401), Peugeot (1.819) e Land Rover (930).

O segmento 100% híbrido é dominado pela Toyota, com 5.493 novas matriculações, seguida pela Ford (3.912), Nissan (3.080), Fiat (3.066) e Mercedes-Benz (2.230).

