ACAP: produção automóvel nacional fecha 2024 com crescimento de 4,5%

A produção de veículos automóveis em Portugal aumentou 4,5% em 2024 face ao ano anterior ,avançou a Associação Automóvel de Portugal (ACAP), correspondente a 332.546 unidades.

Em Dezembro foram produzidos 25.337 viaturas, mais 33% relativamente ao mês homólogo de 2023, sendo 97,7% da produção destinada ao mercado externo.

Com a Europa a absorver 87,6% da produção, em termos nacionais destacam-se a Alemanha (23,7%), Itália (13,8%), França (10,8%) e Espanha (9,9%).

O mercado africano mantém o segundo lugar nas exportações de automóveis fabricados no nosso país, com 5,8%, seguido do asiático com 3,4% das exportações.

Quanto à montagem de veículos pesados, houve um crescimento de 52,4% em 2024 quando comparado com a produção do ano anterior

Foram montadas 323 unidades apenas de passageiros, com Dezembro a representar 34 exemplares, o que significou uma subida homóloga de 6,3%.

No acumulado de 2024, foram exportados 92,3% dos veículos montados em Portugal, representando 298 unidades, tendo unicamente como destinos a Alemanha e o Reino Unido.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?