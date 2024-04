ACAP: produção automóvel nacional cai mais de 20% em Março

Março registou uma queda de 20,2% na produção automóvel nacional face ao mesmo mês de 2023, correspondente aos 31.732 veículos produzidos.

Em termos acumulados, no primeiro trimestre saíram 95.582 viaturas das fábricas instaladas no nosso país, mais 4,7% do que em igual período do ano passado.

De Janeiro a Março foram fabricados 77.374 ligeiros de passageiros, uma subida de 9,7% em relação ao mesmo período de 2023, mas apenas 16.833 ligeiros de mercadorias, uma queda de 13,2%.

O último mês, no entanto, registou uma descida de 17,5% na produção de ligeiros de passageiros, correspondente a 26.193 unidades, e de 31,2% nos ligeiros de mercadorias, com 5.117 unidades.

O segmento de pesados de passageiros e de mercadorias, com 422 veículos produzidos, caiu 23,8% em Março mas teve um crescimento de 2,4% no primeiro trimestre à conta da produção de 1.375 viaturas.

O mercado externo, ao representar 98,4% do total, mantém-se como o principal destino da produção, com a Europa à cabeça a absorver 79,8% da produção nacional.

A Alemanha, com 22,3%, lidera as exportações, seguida da Itália (12,7%) e Espanha (9,5%), com a França já fora do pódio com 9,3%.

Em termos de grandes regiões, o mercado africano, liderado pela Argélia (10,2%), mantém o segundo lugar nas exportações com 12,7%, seguida da Ásia com 3,8%.

Relativamente à montagem de veículos automóveis, em Março de 2024 foram montados 35 veículos pesados, todos eles de passageiros, representando um aumento de 250% face a igual mês do ano passado.

Em termos acumulados, no primeiro trimestre a montagem de 78 veículos pesados, também só de passageiros, cresceu 69,6% face a igual período de 2023.

