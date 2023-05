ACAP: produção automóvel cresce 27,3% de Janeiro a Abril

A produção automóvel no nosso país prossegue a bom ritmo, com o primeiro quadrimestre deste ano a registar 118.744 veículos produzidos, mais 27,3% face ao mesmo período de 2022.

Respeitando apenas a Abril, foram produzidos 27.482 veículos automóveis no nosso país, o que representa um crescimento de 20,4% em relação ao mesmo mês do ano passado.

"A informação estatística relativa ao primeiro quadrimestre de 2023 confirma a importância que as exportações representam para o sector automóvel", destaca a ACAP – Associação Automóvel de Portugal.

No comunicado divulgado esta sexta-feira, a associação sublinha que "97,7% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo", dando um contributo significativo para a balança comercial portuguesa.

A Europa, com 88,9%, continua a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em território nacional, com a Alemanha (19,8%), França (15,4%), Itália (13,8%) e Espanha (9,0%) no topo da tabela.

Segue-se o mercado asiático com 5,5% das exportações, sendo o Japão (2,6%) o principal cliente, com África no último lugar do pódio como destino de 3,1%, dos veículos automóveis fabricados no nosso país.

Curioso é que, relativamente à montagem de veículos automóveis pesados, no último mês nenhum foi montado, o que representa uma queda de 100% face ao mesmo mês de 2022.

Em termos acumulados, nos quatro primeiros meses de 2023, foram montados 46 veículos, o que representou um crescimento de 130% em relação a igual período do último ano.

De Janeiro a Abril foram exportadas 45 unidades, o que representou 97,8% dos veículos montados em Portugal, com o Reino Unido (75,6%) e a Alemanha (24,4%) a serem os únicos destinos dessas exportações.

