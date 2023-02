ACAP: produção automóvel cresce 14% em Janeiro

A produção automóvel cresceu 14% em Janeiro, para 20.547 veículos, face ao mesmo mês de 2022.

Os dados foram avançados esta quinta-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

A produção no último mês dividiu-se por 13.465 automóveis ligeiros, um salto de 17,4% face a Janeiro de 2022.

O segmento de mercadorias cresceu 4,1%, correspondente a 6.610 unidades, enquanto 472 viaturas (+122,6%) são veículos pesados.

A ACAP destaca a importância que as exportações representam para o sector automóvel nacional, com 98% da produção a destinar-se ao mercado externo.

A Europa, com uma quota de 87,7%, continua a ser o mercado preferencial dos veículos fabricados em território nacional.

A Alemanha é a principal receptora, com 20,5%, seguida da França (18,3%), Itália (10,5%) e Espanha (9,5%).

No que toca à montagem de veículos automóveis, em Janeiro foram montados 16 veículos pesados, todos eles de passageiros.

Tal cifra corresponde a um aumento de 77,8% face ao mês homólogo do ano passado.

A ACAP salienta que, no último mês, foram exportadas 15 unidades, correspondente a 93,8% do total montado no nosso país.

Reino Unido, com 80%, e Alemanha, com os restantes 20%, foram os únicos destinos dessas exportações.

