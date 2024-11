ACAP: novas matrículas sobem 5% de Janeiro a Outubro

O mais recente relatório da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), revelado esta segunda-feira, confirma a boa prestação das novas matriculações no nosso país.

O mercado automóvel cresceu 5% nos primeiros dez meses deste ano face ao mesmo período de 2023, com 205.649 novas matrículas em circulação.

E, só em Outubro, foram matriculados em Portugal 18.653 veículos automóveis, ou seja, mais 10% por cento que no mesmo mês de 2023.

"Eléctricos" em alta

O documento da ACAP avança ainda que foram registados 173.133 ligeiros de passageiros de Janeiro a Outubro, correspondente a um aumento de 3,5%.

Neste segmento, 56% são "alimentados" a energias alternativas, com os eléctricos a corresponderem a 18,8%, seguidos dos 100% híbridos (16,6%) e híbridos plug-in (13,4%).

Mais populares do que nunca nas estradas nacionais, o peso dos carros totalmente eléctricos em Outubro ascendeu a 22,8%.

As propostas puramente térmicas representaram 35,2% no caso dos ligeiros de passageiros movidos a gasolina e 8,7% a gasóleo.

Quanto aos ligeiros de mercadorias, registou-se um aumento de 15,7% nos primeiros dez meses do ano, correspondente a 26.167 unidades, subindo 4,7% (2.530 unidades matriculadas) em Outubro.

No mercado de pesados de passageiros e de mercadorias, as novas matrículas aumentaram 23,4% em Outubro face a igual mês de 2023, à conta dos 832 veículos novos agora matriculados.

Nos dez meses de 2024, as matrículas desta categoria totalizaram 6.349 unidades, o que representou um aumento do mercado de 6,7% relativamente ao mesmo período do ano passado.

Liderança inabalável

A Peugeot continua a líder incontestada do mercado de ligeiros de passageiros, com 17.841 unidades vendidas desde Janeiro a Outubro, mas não escapou à queda de 3,6% em relação ao mesmo período de 2023.

Segue-se a Mercedes-Benz, com 13.726 exemplares, com a terceira posição a ser ocupada pela Dacia, com 13.048.

A Renault espreita o pódio, com 12.520 unidades, seguida da BMW (11.294), Toyota (9.549), Volkswagen (9.481), Citroën (8.530), Tesla (7.576) e Seat (6.484).

A Porsche mantém-se inabálavel à frente do segmento desportivo e de luxo, com 1.137 exemplares, seguida da Land Rover (837), Jaguar (109), Aston Martin (48), Bentley (29), Lamborghini (28) e Ferrari (27).

