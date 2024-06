ACAP: novas matrículas crescem 11% até Maio

As matriculações de 112.633 viaturas nos primeiros cinco meses de 2024 representaram um crescimento 11% face ao mesmo período do ano passado.

Os dados avançados esta segunda-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP) indicam ainda uma subida de 2,4% em Maio nas novas matrículas, correspondente a 23.218 veículos.

Por categorias e tipos de veículos, no último mês foram matriculados 19.850 ligeiros de passageiros, correspondente a uma subida residual de 0,2% em relação ao mesmo mês de 2024.

No acumulado de Janeiro a Maio, as matrículas totalizaram 96.223 unidades, o que se traduziu numa variação positiva de 9,2% relativamente ao período homólogo de 2023.

Sublinhado pela ACAP foi o facto de 52,2% dos ligeiros de passageiros matriculados novos serem alimentados por energia alternativas.

Desse total, 16% eram veículos totalmente eléctricos e 16,2% eram híbridos puros, com os híbridos plug-in a representarem 12,4%.



"Reportando-nos apenas a Maio, o peso dos ‘eléctricos’ foi de a 15,9 % do mercado", conclui a análise da ACAP.

Crescimento sustentado

Quanto aos ligeiros de mercadorias, observou-se no último mês um aumento de 22,4%, para 2.747 unidades matriculadas, face ao período de 2023.

Nos primeiros cinco meses, este segmento atingiu 13.372 unidades, o que representou uma subida de 26,8% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Os veículos pesados de passageiros e mercadorias registaram em Maio um crescimento de 1,5%, com 621 unidades matriculadas, face ao mesmo período de 2023.

Na contabilidade dos primeiros cinco meses deste ano foram somadas 3.038 unidades, o que representou um aumento do mercado de 6,6% quando comparado com o mesmo período do ano passado.



Pódio sem mudanças

A Peugeot mantém a liderança destacada do mercado de ligeiros de passageiros, com 9.811 viaturas novas, seguida da Renault (7.467) e da Dacia (7.289).

Já fora do pódio estão a Mercedes-Benz (7.182), BMW (5.877), Citroën (5.721), Toyota (5.277), Volkswagen (5.023) e Tesla (4.245), com a Nissan a fechar os "Dez Mais" com 3.900 unidades.

A Porsche continua a liderar o mercado no campo dos desportivos e modelos de luxo, com 527 veículos, com a Aston Martin a somar 24 unidades, seguida da Maserati, Bentley e Ferrari, com 17, e da Lamborghini com 15.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?