ACAP: mercado automóvel sobe 40,4% até Maio; ''eléctricos'' representam 15,6%

Os primeiros cinco meses do ano representaram 101.510 novas matriculações para o mercado automóvel nacional, um aumento de 40,4% face a igual período do ano passado.

Os dados avançados quinta-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP) indicam que, só no último mês, foram matriculados 22.672 veículos, mais 51,2% comparativamente a Maio do ano passado.

O mercado de viaturas ligeiras de passageiros continua a ser liderado pela Peugeot, embora Maio passado tenha sido "vencido" pela Renault.

Ligeiros de passageiros em alta

Por categorias, entre Janeiro e Maio, as vendas de ligeiros de passageiros ascenderam a 88.114 unidades, um acréscimo de 46,4% face ao mesmo período de 2022.

A transição energética nesta área está bem assinalada: 47,1% dos veículos matriculados eram movidos por energias alternativas, com os segmentos dos "eléctricos" e 100% híbridos à cabeça.

Se só se atentar a Maio, foram matriculados 19.816 veículos, um crescimento de 54,6% quando comparado com o mesmo mês do ano passado.

O mercado de ligeiros de mercadorias, com um total de 10.545 unidades matriculadas, teve um ganho de 7,4% nos primeiros cinco meses do ano em relação ao período homólogo de 2022.

No último mês, matricularam-se 2.244 viaturas, o que representou um aumento de 37,7% face a Maio do ano passado.



Quanto às categorias de veículos pesados de passageiros e de mercadorias, as matriculações atingiram 2.851 unidades, um crescimento de 25,3% de Janeiro a Maio quando comparado com o mesmo período de 2022.

Nos primeiros cinco meses do ano, as matrículas de veículos pesados de ligeiros e mercadorias ascenderam a 2.851 unidades, progredindo 14,8% em comparação com 2019 e 25,3% face a 2022.

"Na decomposição do mercado de veículos pesados observamos uma evolução muito positiva nos pesados de mercadorias (+88,1%) em Maio de 2023 face ao mesmo mês de 2022", indicou a ACAP.

Todavia, nos pesados de passageiros assistiu-se a uma queda de 77,3% em relação ao mês homólogo do ano passado.



Peugeot lidera; Renault mais próxima

A Peugeot mantém a primeira posição do mercado de ligeiros de passageiros de Janeiro a Maio, com 9.807 unidades vendidas.

Na peugada da marca do leão está a Renault, com 7.594 viaturas matriculadas, com o último degrau do pódio a ser ocupado pela Volkswagen, com 6.148 veículos.

A Dacia mantém o quarto lugar, com 6.111 unidades, seguida da BMW (5.758), Mercedes (5.681), Toyota (4.755), Seat (3.930), Citroën (3.901) e Opel (3.674).

E, quanto ao segmento dos puramente "eléctricos", a Tesla não tem dado hipóteses à concorrência, ao somar 3.246 viaturas nos primeiros cinco meses do ano, o que a coloca na 12.ª posição da tabela.

Nas insígnias de luxo e desportivas premium, a Porsche continua na liderança, com 428 viaturas vendidas de Janeiro a Maio deste ano. Segue-se a Maserati, com 26 unidades, seguida da Bentley (23), Aston Martin (22), Ferrari (18) e Lamborghini (12).

