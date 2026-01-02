ACAP: mercado automóvel fecha 2025 com subida de 6,2%

O mercado automóvel nacional cresceu 6,2% no último ano, correspondente à matriculação de 264.821 novos veículos, de acordo com o último relatório da Associação Automóvel de Portugal (ACAP) publicado esta segunda-feira.

Já no que respeita a Dezembro último, houve um crescimento de 3,0% quando comparado com o mesmo mês de 2024, com 24.978 viaturas novas matriculadas.

A Peugeot concluiu em 2025 cinco anos na liderança do mercado nacional de ligeiros de turismo e comerciais, com uma quota de mercado de 9,63% no primeiro caso (21.664 unidades), e de 17,41% no segundo (5.625 unidades).

"Eléctricos" em alta

Por categorias e tipos de veículos, em Dezembro o segmento de ligeiros de turismo registou 20.879 exemplares matriculados, o que significa mais 3,5% do que no mesmo mês de 2024.

Já no cômputo anual, as matrículas totalizaram 225.039 unidades, o que se traduziu numa variação positiva de 7,3% em relação ao período homólogo de 2024.

A adesão às energias alternativas está bem patente nos 69,7% de ligeiros de passageiros matriculados, com particular destaque para as motorizações eletrificadas.

Em particular, verifica-se que 23,2% dessas viaturas eram 100% eléctricas; só em Dezembro passado, esse "peso" representou 26,8% do mercado face a igual mês de 2024.

Já o mercado de ligeiros de mercadorias registou, no último mês de 2025, uma evolução negativa de 2,2% face ao mês homólogo do ano anterior, situando-se em 3.498 unidades matriculadas.

Em termos acumulados não se verificou variação face ao mesmo período do ano anterior, tendo sido registadas 32.301 unidades.

Quanto ao mercado de veículos pesados de passageiros e de mercadorias, em Dezembro último verificou-se um aumento de 24,4% em relação ao mês homólogo de 2024, com 601 veículos comercializados.

Nos 12 meses de 2025, as matrículas desta categoria totalizaram 7.481 unidades, o que representou um aumento do mercado de 3,2% relativamente ao mesmo período de 2024.

Peugeot é líder incontestada

A marca do leão foi a líder dos ligeiros de turismo no nosso país em 2025, com 21.664 exemplares matriculados, mas o seu "campeão" Peugeot 2008, com 7.463 unidades, ficou no segundo lugar dos modelos mais vendidos.

Esse troféu foi conquistado pelo Clio (8.242 exemplares), com a Renault a cimentar a segunda posição no mercado nacional com 18.099 unidades.

A fechar o pódio esteve a Mercedes-Benz, mercê dos 17.736 veículos novos matriculados, seguida de muito perto pela Dacia (17.442) enquanto a BMW fecha o Top 5 com 14.075 viaturas.

A Volkswagen alcançou o sexto lugar com 12.831 ligeiros de passageiros, com a Toyota (11.427), Citroën (9.525), Nissan (7.886) e Kia (7.650) a fixarem-se nas posições seguintes.

Nas marcas premium, destacam-se os 1.442 desportivos novos matriculados pela Porsche, com a Aston Martin (62), Bentley (53), Ferrari (42), Maserati (40) e Lamborghini (31) em plano de evidência.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?