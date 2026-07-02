ACAP: mercado automóvel cresce mais de 10% até Junho

As vendas de automóveis novos no nosso país seguem de vento em popa: o mercado cresceu 10,4% no primeiro semestre deste ano face aos primeiros seis meses de 2025, correspondente à matriculação de 157.943 unidades.

Notável é Junho ter registado um salto de 15% quando comparado com o mesmo período do ano passado, com 30.317 viaturas novas matriculadas, de acordo com os dados mais recentes da Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

As vendas no segmento de ligeiros de turismo registaram 26.349 unidades no último mês, mais 13,7% do que em Junho do ano passado, com o acumulado do ano a totalizar 137.080 exemplares novos, mais 13,7% do que em igual período do ano passado.

Desse segmento, 74,2% eram alimentados por energias alternativas, com 25,3% a serem puros eléctricos e 28,4% a serem 100% híbridos; apenas relativo a Junho, o peso dos "elétricos" foi de 28,7% do mercado.

Tesla no Top 10

O segmento de ligeiros de mercadorias registou em Junho um crescimento de 22,5% quando comprado com o mês homólogo de 2025, com 3.341 unidades matriculadas; no acumulado do ano, venderam-se 16.669 viaturas, mais 5,8% face a 2025.

Quanto ao mercado de veículos pesados de passageiros e de mercadorias, no mês passado matricularam-se 627 veículos novos, um aumento de 40,9% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Já a contabilização dos seis primeiros meses de 2026, as novas matriculações totalizaram 4.194 unidades, mais 30% relativamente ao mesmo período de 2025.

Os Peugeot 2008 e 208 mantêm-se como os modelos mais vendidos desde o início do ano, a confirmar a liderança do mercado de ligeiros de turismo pela marca do leão com 13.346 unidades, com o Tesla Model 3 a aproximar-se das vendas do hatchback .

A Mercedes-Benz ocupa o segundo lugar, com 10.045 viaturas, sendo terceira a Dacia com 8.554 unidades, com o Top 10 a fechar com BMW (8.178), Volkswagen (7.933), Renault (7.820), Citroën (7.261), Toyota (6.990), Tesla (6.275) e Opel (5.276).

Texto: P.R.S.

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