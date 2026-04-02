ACAP: mercado automóvel cresce 8,8% nos três primeiros meses do ano

O mercado automóvel português teve um crescimento homólogo de 8,8% no primeiro trimestre de 2026, ao entrarem em circulação 73.753 novos veículos, informou esta quarta-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

Só neste Março foram matriculadas 30.303 viaturas automóveis, mais 9,1% em relação a igual mês do ano passado, com as insígnias chinesas a terem uma acção cada vez mais relevante no panorama nacional.

Apesar dessa concorrência cada vez mais nítida, a Peugeot mantém folgadamente a liderança do mercado, logo seguida pelas premium Mercedes-Benz e BMW.

Energias alternativas em alta

A ACAP explica que, por categorias, entre Janeiro e Março foram matriculados 64.059 ligeiros de passageiros novos, uma variação positiva de 9,4% em relação ao trimestre homólogo de 2025.

Desse total, 74,3% dos veículos novos eram movidos a energias alternativas (elétricos e híbridos), com os primeiros a representarem uma fatia de 23,6%.

Ainda referente ao último mês, foram emitidas 26.679 matrículas no mesmo segmento, mais 8,5% do que em Março de 2025, com a quota de mercado dos "elétricos" a assumir 22,7% do total.

De Janeiro a Março de 2026 as matrículas de veículos ligeiros de passageiros desse tipo totalizaram 44.484 unidades, o que se traduziu numa variação positiva de 33,7 por cento relativamente a período homólogo de 2025.

Especificamente, observando os veículos eléctricos no terceiro mês de 2026, registou-se um aumento de 22,1 por cento em comparação com o mesmo mês de 2025, tendo sido matriculados 6.063 ligeiros de passageiros novos.

No primeiro trimestre de 2026 verificou-se um aumento de 24,3 por cento, em comparação com o mesmo período do ano anterior, dos veículos ligeiros de passageiros novos eléctricos, tendo sido matriculados 15.136 unidades.

Quanto ao segmento dos ligeiros de mercadorias, registaram-se 7.374 unidades matriculadas no primeiro trimestre, uma descida homóloga de 3,6%, mas com Março a mostrar uma subida de 14% com 2.963 unidades matriculadas face ao mesmo mês do ano passado

Já as matrículas dos veículos pesados de passageiros e mercadorias subiram 45,3%, para 2.320 unidades no primeiro trimestre; em Março aumentaram 8,5% face ao mesmo mês de 2025, tendo sido comercializados 661 veículos desta categoria.

Chineses a subir

A Peugeot mantém o primeiro lugar no segmento de ligeiros de turismo, com 6.986 unidades novas matriculadas de Janeiro a Março, logo seguida pela Mercedes-Benz (4.788) e BMW (4.024).

Já fora do pódio está a Citroën, com 3.713 veículos, seguida de perto pela Renault (3.433), Nissan (3.386), Dacia (3.322), Volkswagen (3.131), Toyota (3.020) e Opel (3.020).

Notável é o crescimento das marcas chinesas neste primeiro trimestre do ano: a Tesla continua a segurar a 11.ª posição (2.726) mas tem já a MG a "morder-lhe os calcanhares" com 2.426 unidades novas matriculadas, um crescimento de 172,9%.

No 16.º lugar está a BYD (1.695), Xpeng em 26.º (373), Omoda em 28.º (278) e Leapmotor em 31.º (239) mas com esta insígnia participada pela Stellantis a crescer 11.850% no primeiro trimestre; em 2025 só tinha vendido duas unidades naquele período.

Texto: P.R.S.

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