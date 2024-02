ACAP: mercado automóvel cresce 7,9% em Janeiro

O primeiro mês de 2024 registou um crescimento de 7,9% do mercado automóvel face a Janeiro do ano passado.

Dados avançados esta quinta-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP) indicam a matriculação de 18.826 viaturas novas.

A Peugeot mantém a liderança do mercado de ligeiros de passageiros, logo seguida da Dacia e da Mercedes-Benz a uma larga distância.

Ligeiros de passageiros crescem 7,5%

Por categorias e tipos de veículos, em Janeiro passado foram matriculados 15.737 ligeiros de passageiros novos, um crescimento homólogo de 7,5%.

Surpresa ou talvez não é o facto de mais de metade dos veículos integrados nessa categoria (52,9%) eram movidos com outros tipos de energia, sendo 15,8% totalmente eléctricos.

Já nos ligeiros de mercadorias, as novas matriculações cresceram 8,1% em Janeiro face ao mesmo mês do ano passado, com 2.363 unidades.



Quanto ao mercado dos veículos pesados, que inclui de passageiros e de mercadorias, verificou-se um crescimento de 15,2% face a Janeiro de 2023, tendo sido comercializados 726 veículos.

O crescimento do mercado automóvel em Janeiro verificou-se após um aumento de 26,1% em todo o ano de 2023, quando foram matriculados 236.053 veículos.

Peugeot sempre líder

A Peugeot mantém a liderança do mercado de ligeiros de passageiros trazida de 2023, com 2.086 unidades novas matriculadas, e 13,26% de quota de mercado.

A uma distância considerável vem a Dacia na segunda posição, com 1.297 viaturas, com o pódio a ser fechado pela Mercedes-Benz, com 1.189 exemplares.



O quarto lugar é ocupado pela Toyota (1.075), seguida da BMW (974), Citroën (930), Renault (845), Nissan (676), Kia (641) e Opel (608).

A Tesla, que tinha fechado 2023 no décimo lugar, caiu agora para o 12.º, com 549 unidades novas matriculadas, com a Volkswagen a estar uma posição acima, com 608 viaturas.

Nos segmentos dos super desportivos e modelos de luxo, a Porsche arrancou 2024 com 105 veículos novos matriculados, seguida da Aston Martin e Lamborghini, ambos com seis.

Maserati e Bentley matricularam quatro veículos cada um em Janeiro, com a Ferrari a registar duas novas matriculações.

