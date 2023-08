ACAP: mercado automóvel cresce 35,8% de Janeiro a Julho

O mercado automóvel de ligeiros e pesados registou em Julho um crescimento de 9,9% face a igual mês de 2022, de acordo com o comunicado da Associação Automóvel de Portugal (ACAP) desta terça-feira.

Todavia, tendo em linha de conta o número de matriculações novas registadas no primeiro semestre deste ano, assistiu-se a uma forte desaceleração face ao crescimento médio de 45,4% daquele período.

A Peugeot mantém destacada a liderança no segmento de veículos ligeiros de passageiros, com 14.470 viaturas novas matriculadas nestes primeiros sete meses.

Híbridos e eléctricos já valem 50%

Dados da ACAP indicam que, no mês findo, matricularam-se 18.822 veículos no nosso país, uma subida de 9,9% face a igual período de 2022.

Desde 1 de Janeiro até ao último dia de Julho, foram colocados a circular 146.105 viaturas novas no nosso país, um crescimento de 35,8% face aos primeiros sete meses do ano passado.

No último mês, e tendo em linha de conta as respectivas categorias, foram matriculados 16.074 ligeiros de passageiros novos, mais 9,6% do que no mesmo período de 2022.



Os números positivos reflectem-se ainda no acumulado de Janeiro a Julho, com as 126.229 unidades matriculadas a representarem um acréscimo de 39,6% face aos primeiros sete meses do ano passado.

De assinalar o facto de quase 50% das novas matriculações serem para ligeiros de passageiros alimentados por energias alternativas, com os puramente eléctricos (15,7%) e os híbridos (15,3%) a estarem quase a par.

Quanto aos ligeiros de mercadorias, as 2.159 unidades matriculadas em Julho representaram um aumento de 14,6% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Em termos acumulados, o mercado vendeu 15.876 unidades novas, o que representou um crescimento de 16,2% em relação aos primeiros sete meses de 2022.



Quanto às matriculações de veículos pesados no último mês, que engloba passageiros e mercadorias, houve uma subida de 3,0% face a Julho do ano passado.

Nos primeiros sete meses deste ano, as matriculações nesta categoria totalizaram 4.000 unidades, o que representou um crescimento de 14,6% relativamente a igual período de 2022.

Peugeot sempre à frente

A Peugeot mantém inatacável a sua liderança no mercado de ligeiros de passageiros, com os 14.470 carros novos matriculados a representarem uma quota de mercado de 11,46%.

Segue-se a Renault, com 10.402 unidades, e a Dacia, com 8.672 viaturas, coma Volkswagen a ficar à porta do pódio com 8.262 veículos.

Seguem-se na tabela a BMW (8.115), Mercedes-Benz (8.088), Toyota (6.227), Citroën (5.920), Seat (5.827), e Opel (5.335).



Ainda não foi em Julho que a Tesla entrou no Top 10, com a marca de "eléctricos" a matricular 4.604 unidades, correspondente à 11.ª posição do mercado.

No campo dos automóveis desportivos e de luxo, a Porsche já vendeu 563 exemplares, seguida da Bentley (25), Maserati (33), Aston Martin (30) Ferrari (21), Lamborghini (12) e Alpine (4).

McLaren, Rolls-Royce e Lotus apenas venderam uma unidade cada desde o início do ano, com a Caterham a chegar às duas unidades.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?