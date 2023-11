ACAP: mercado automóvel cresce 30% de Janeiro a Outubro

A Peugeot mantém-se intratável na liderança do mercado de automóveis ligeiros de passageiros, mantendo à distância os principais concorrentes.

As matriculações de veículos novos em Outubro (16.953 unidades), reveladas quinta-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP), apontam para um crescimento de 13,1% face ao mesmo mês do ano passado.

Em termos globais, de Janeiro a Outubro, o mercado registou um crescimento de 29,9% em relação aos primeiros dez meses de 2022, correspondente a 195.781 novos veículos em circulação.

Metade das vendas electrificadas

Por categorias e tipos de veículos, o segmento de ligeiros de passageiros registou em Outubro a matriculação de 13.863 novas unidades, mais 9,8% do que no mês homólogo de 2022.

No acumulado de Janeiro a Outubro, foram matriculados 167.219 exemplares, um "salto" de 31,7% face aos primeiros dez meses do ano passado.

Os veículos alimentados com energias alternativas superaram metade das vendas nesse período, com os "eléctricos" a destacarem-se com 17%, logo seguidos dos 100% híbridos (14,9%) e híbridos plug-in (13%).

Já no segmento dos ligeiros de mercadorias, houve um crescimento de 28,6% em Outubro quando comparado com o mesmo mês do ano passado, correspondente a 2.416 exemplares matriculados.



Em termos acumulados, o mercado atingiu 22.612 unidades, o que representou um acréscimo de 19,7% face ao mesmo período de 2022.

Quanto ao segmento de veículos pesados de passageiros e mercadorias, em Outubro verificou-se um aumento de 41,3% em relação ao mês homólogo do ano transacto, correspondente a 674 veículos matriculados.

Nos dez meses de 2023, as matrículas desta categoria totalizaram 5.950 unidades, o que representou um crescimento de 22% cento relativamente ao mesmo período de 2022.

Marca do leão não dá hipóteses

A Peugeot segue impassível na liderança do mercado de ligeiros de passageiros, com 18.498 exemplares matriculados de Janeiro a Outubro.



Para a quota de 11,06% que detém no mercado contribuíram as 1.245 unidades novas matriculadas no último mês.

A Renault mantém-se na segunda posição, com 13.187 veículos, mas com a Dacia, que integra o grupo francês, a estar cada vez mais perto com 12.326 exemplares.

Já fora do pódio está a Mercedes-Benz, com 11.884 unidades, seguida da BMW (11.562), Volkswagen (9.991), Toyota (8.559), Citroën (7.991), Seat (6.824) e Opel (6.787).

A Tesla, que apenas tem "eléctricos" na sua gama automóvel, está à porta dos "Dez Mais" com 6.381 veículos matriculados.

A Porsche continua a liderar o mercado de modelos desportivos e de luxo, com 830 viaturas, seguida da Jaguar (250), Bentley (48), Maserati (41), Aston Martin (38), Ferrari (30), Lamborghini (14) e Alpine (6).

