ACAP: mercado automóvel cresce 14,3% em Abril

Os 89.415 veículos novos vendidos entre Janeiro e Abril corresponderam a uma subida de 13,4% face ao primeiro quadrimestre de 2023.

Já em relação ao último mês, quando comparado com o mesmo do ano passado, as novas matriculações no mercado nacional tiveram um aumento de 14,3%, correspondente a 20.895 viaturas novas.

Os dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP) indicam que, na categoria de ligeiros de turismo foram matriculados 17.329 veículos em Abril, mais 7,6% do que no mesmo mês de 2023.

Já no primeiro quadrimestre de 2024, as matriculações totalizaram 76.373 unidades, o que se traduziu numa variação positiva de 11,8% relativamente a período homólogo de 2023.

Notório continua a ser o crescimento de veículos movidos a energias alternativas, com 52,2% das viaturas novas matriculadas de Janeiro a Abril deste ano.

Em particular, verifica-se que 16% dos ligeiros de passageiros novos eram totalmente eléctricos, com os 100% híbridos a representarem 16,1% e os híbridos plug-in a chegarem aos 12,2%.



Já em relação apenas a Abril, o peso dos "eléctricos" foi de 16,3% quando comparado com o mesmo mês do ano passado.

Ligeiros comerciais crescem 28%

A categoria dos ligeiros de mercadorias registou, no último mês, uma evolução positiva de 83,9% face ao mês homólogo do ano anterior, com 3.034 unidades novas matriculadas.

Em termos acumulados, o mercado atingiu 10.625 viaturas, um aumento de 28% comparativamente aos primeiros quatro meses de 2023.

Quanto aos veículos pesados de passageiros e de mercadorias, em Abril a soma destas duas categorias teve um aumento de 2,7% em relação ao mesmo mês do ano passado, com 532 veículos.

E, neste primeiro quadrimestre, as matrículas totalizaram 2.417 unidades, o que representou um aumento de 7,9% relativamente ao mesmo período de 2023.

Leão imbatível

A Peugeot continua a ser a líder absoluta do mercado de ligeiros de turismo, com as 8.028 unidades novas matriculadas de Janeiro a Abril a corresponderem a 10,51% de quota de mercado.



Segue-se a Renault, com 6.033 veículos e a Dacia, também daquele grupo francês, com 5.978 viaturas, com a Mercedes-Benz, já fora do pódio, a matricular 5.676 unidades.

A Citroën mantém a quinta posição, com 4.675 veículos, seguida da BMW (4.543), Toyota (4.110), Volkswagen (3.559) e Nissan (3.343), com a Tesla a lutar pelo nono lugar da tabela com 3.339 viaturas.

Nas marcas desportivas e de luxo, a tabela continua a ter como líder a Porsche com 433 viaturas, um crescimento de 34,5% em comparação com os primeiros quatro meses de 2023.

A Aston Martin já acumulou 21 novas matriculações, com a Lamborghini a chegar às 15 e a Maserati às 13 unidades, as mesmas da Ferrari de Janeiro a Abril deste ano, com a Bentley a chegar às 12 viaturas de luxo.

