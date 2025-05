ACAP: mercado automóvel com crescimento anémico de 0,2% até Abril

O mercado automóvel nacional teve um crescimento anémico nos primeiros quatro meses de 2025: os 89.613 novos veículos colocados em circulação representaram um aumento de 0,2% em termos homólogos.

A Associação Automóvel de Portugal (ACAP) contrabalança aqueles números com uma subida de 4,5% em Abril face a igual mês do ano passado, correspondente a 21.825 novas matriculações.

Entre Janeiro e Abril, as matrículas dos ligeiros de passageiros totalizaram 77.297 unidades, mais 1,2% relativamente ao período homólogo de 2024, tendo sido matriculados 18.752 exemplares no último mês, mais 8,2% face ao mesmo do ano passado.

"Eléctricos" sobem 20%

Notável mas já sem ser uma surpresa, é a adesão a veículos alimentados com outros tipos de energia: 20,6% dos ligeiros de passageiros novos eram totalmente elétricos no primeiro quadrimestre, representando um "peso" de 19,8% só em Abril.

Mesmo assim, o melhor desempenho foi conseguido pelos 100% híbridos, com um crescimento de 24,7% nas novas matrículas desde Janeiro até ao mês passado.

O Renault Clio, o Peugeot 2008 e o Dacia Sandero foram os três modelos ligeiros de turismo mais vendidos nos primeiros quatro meses deste ano.

O mercado nacional, no entanto, mantém a Peugeot como a líder incontestada do primeiro quadrimestre do ano, com 8.426 unidades, seguida da Renault (6.186) e da Dacia (5.991).

Já fora do pódio seguem-se a Mercedes-Benz (5.902), BMW (4.945), Toyota (4.182), Volkswagen (4.079), Nissan (3.780), Citroën (3.504) e Kia (3.104).

Ligeiros comerciais em perda

Quanto aos veículos ligeiros de mercadorias, o acumulado do ano atingiu 10.171 unidades, representando uma queda de 4,3% face aos primeiros quatro meses de 2024.

Em abril, este segmento registou uma evolução negativa de 16,8% face ao mês homólogo do ano anterior, com 2.525 unidades matriculadas.

Por fim, as novas matrículas de pesados de passageiros e mercadorias totalizaram 2.145 unidades, o que representou um decréscimo de 11,3% relativamente ao primeiro quadrimestre de 2024.

Em Abril, o aumento foi de 3% em relação ao mesmo mês do ano passado, tendo sido comercializados 548 veículos desta categoria.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram? https://www.instagram.com/aquelamaquina/