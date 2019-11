ABT criou Audi RS4 Avant com 530 cv para a Polícia alemã

O Salão Automóvel de Essen, na Alemanha, abre portas por estes dias e tal como sempre acontece, servirá de palco para a apresentação do carro de polícia deste ano modificado de acordo com a iniciativa "Tune it! Safe!", que visa promover o tuning de veículos de forma segura (e de acordo com as regulamentações da Alemanha).

A transformação deste ano ficou a cargo da ABT Sportsline, que decidiu pegar na sua RS4-4, uma versão modificada da Audi RS4 Avant, e fazer dela um verdadeiro pesadelo para os aceleras da Autobahn.

A decoração exterior foi feita com base nas cores da polícia germânica. A primeira coisa em que reparamos é no "kit" de luzes de emergência que foi instalado no tejadilho, mas assim que ouvimos o "borbulhar" do escape as atenções viram-se para o que está debaixo do capot: um bloco V6 de 2.9 litros que produz 530 cv de potência e 690 Nm de binário máximo, mais 80 cv e 90 Nm do que na versão de fábrica.

Estes números são suficientes para que esta ABT RS4-R acelere dos 0 aos 100 km/h em apenas 3,8 segundos, um número impressionante se tivermos em conta que estamos perante uma carrinha familiar. Os aceleras alemães que se cuidem!