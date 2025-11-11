Abram alas e deixem os póneis passar… pela estrada fora?!

Passar horas em "engarrafamentos" dão cabo dos nervos à larga maioria dos automobilistas mas há incidentes insólitos que podem desanuviar o ambiente.
Que o diga quem circulava na segunda-feira nos arredores de Niort, a 400 quilómetros a sudoeste de Paris, quando foi surpreendido pela cavalgada desenfreada duma quinzena de póneis… perseguidos de carro pelo dono!
Divididos entre a surpresa e a cautela, os automobilistas imobilizaram os veículos e alguns até sacaram dos telemóveis para filmar a corrida equestre.
Os póneis percorreram boa parte da via rápida sem serem importunados até as autoridades policiais e o proprietário dos animais porem cobro à aventura inusitada, com a boa notícia de que não houve relatos de acidentes.
Já segue o Aquela Máquina no Instagram?